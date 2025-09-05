อรรถกร-ไผ่ ยัน กล้าธรรม โควต้ากระทรวงเดิม หวังสานต่องานอีก 4 เดือน รับ ธรรมนัส นั่งเก้าอี้รมต.ด้วย
เมื่อเวลา 21.20 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภานายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติตำแหน่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรค กธ.ว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำอยู่แล้ว และคิดว่าทุกคนที่จะเป็นรัฐมนตรี ไม่มีปัญหา ส่วนพรรคได้โควตาหรือเก้าอี้อย่างไร เรื่องนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้คุยกัน ตนและนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรและเลขาธิการพรรค ถือเป็นรุ่นกลางๆ แต่เชื่อว่าพรรคมีความพร้อมและต้องทำให้รัฐบาลที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับโหวตให้เป็นนายกฯ เดินไปได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และให้สัญญาไว้กับ ส.ส.ในสภาฯ
เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม รับเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีในรอบนี้ด้วยใช่หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า เป็นเช่นนั้น
เมื่อถามว่า กรณีมีข่าว ร.อ.ธรรมนัส จะไปนั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น นายไผ่ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงขนาดนั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการที่จะฝ่าวิกฤตไปให้ได้ ส่วนเรื่องตำแหน่งแห่งหน คงยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเท่าไหร่ ดังนั้น ต้องเข้าใจกันตรงนี้ แต่ตนเชื่อมั่นว่า นายอนุทินจะให้พรรค กธ.ทำงานต่อในกระทรวงที่น้องดูแลอยู่ เพราะต้องสานงานต่อในช่วงเวลา 4 เดือนให้สำเร็จ
เมื่อถามว่า แสดงว่ากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นโควตาของพรรค กธ.ใช่หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกฯ
เมื่อถามว่า พรรคกธ.จะได้โควตาเพิ่มกี่เก้าอี้นั้น นายไผ่ กล่าวว่า พรรคกธ. ไม่ได้เรียกร้อง หากออกมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้น
เมื่อถามว่า พรรคกธ.ได้ตำแหน่งรองนายกฯด้วยใช่หรือไม่ นายไผ่ ยิ้ม พร้อมกล่าวว่า “ก็เราเป็นพรรคอันดับ 2”