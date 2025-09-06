โปรดเกล้าฯแล้ว นายพล ทหาร-ตร. บิ๊กหยอย ผบ.ทสส. บิ๊กหนุ่ย ปลัดกลาโหม

โปรดเกล้าฯแล้ว นายพล”ทหาร-ตร.” บิ๊กหยอยผบ.ทสส.-บิ๊กหนุ่ยปลัดกห.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 862 นาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อในตำแหน่งสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่พลิกโผ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ข้ามห้วยมาจากกองทัพบก (ทบ.) ตั้งแต่ปี 2567 และเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ “บิ๊กหนุ่ม” พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) ปลัดกระทรวงกลาโหม เกษียณอายุราชการ ขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ศรันย์ เพชรานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กชาย” พล.อ.วสุ เจียมสุข (ตท.25) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) โยกมาเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กเดี่ยว” พล.ร.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) แคนดิเดตชิงผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) โยกมาเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ไม่พลิกเช่นกัน “บิ๊กหยอย” พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.ทสส.) ที่ข้ามห้วยมาจาก ทบ.ตั้งแต่ปี 2567 เพื่อนร่วมรุ่น “ผบ.อ๊อบ” พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส. ขึ้นเป็น ผบ.ทสส. “บิ๊กปิ่น” พล.อ.นพดล ปิ่นทอง (ตท.25) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา (ตท.24) รองเสนาธิการทหาร (รอง เสธ.ทหาร) เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.วิจิตต ศรีรุ่งเรือง (ตท.25) ผช.ผบ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทสส. “บิ๊กปาโก้” พล.อ.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รอง ผบ.ทสส. “บิ๊กจุ๊ฟ” พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา (ตท.26) หัวหน้าสำนักงานฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ.ทสส. เป็น เสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) “บิ๊กเล็ก” พล.ท.ศราวุธ จันทร์พุ่ม (ตท.24) รอง ผบ.นทพ. ขึ้นเป็น ผบ.นทพ. และ “บิ๊กหมู” พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ (ตท.28) ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก.) ขึ้นเป็น ผบ.ศูนย์รักาาความปลอดภัย (ศรภ.)
กองทัพบก (ทบ.) “ผบ.ปู” พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีอายุราชการอีก 2 ปี ได้จัดทัพใหม่ ขยับ “ผู้ช่วยรุ่ง” พล.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ (ตท.26) ผช.ผบ.ทบ. เพื่อน ตท.26 ขึ้นเป็น รอง ผบ.ทบ. ขยับ “บิ๊กเต้” พล.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็น ผช.ผบ.ทบ. และ “แม่ทัพใหญ่” พล.ท.อมฤต บุญสุยา (ตท.27) แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ.1) เป็น ผช.ผบ.ทบ. เพื่อชิง ผบ.ทบ.ในอีก 2 ปีข้างหน้า ดัน “รองปู” พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ (ตท.26) รอง เสธ.ทบ. ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.คู่ใจ คุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โยก พล.ท.ไพศาลหนูสังข์ มทภ.4 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (พล.อ.)
สำหรับกองทัพภาคที่ 1 ขยับ “บิ๊กไก่” พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) แม่ทัพน้อยที่ 1 (มทน.1) ขึ้นเป็น มทภ.1 “รองกอล์ฟ” พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ (ตท.28) รอง มทภ.1 เป็น มทน.1 ขณะที่ รองเติ่ง พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ (ตท.26) รอง มทภ.2 ขึ้นเป็น มทภ.2 ส่วน “รองกุ้ง” พล.ต.วรเทพบุญญะ (ตท.26) รอง มทภ.3 ขยับเป็น มทภ.3 ขณะที่โยก “รองยูร” พล.ต.นรธิป โพยนอก (ตท.26) รอง มทภ.2 ข้ามห้วยลงใต้มานั่ง มทภ.4 เพื่อกระชับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ และ “รองดุล” พล.ต.อดุลย์ จันทร์มา (ตท.26) รอง ผบ.นสศ. ขึ้นเป็น ผบ.นสศ.
นอกจากนี้ ยังมี “เสธ.หนึ่ง” พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง (ตท.26) รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสาระนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก“เสธ.ต๊อด” พล.ต.วินธัย สุวารี (ตท.30) ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็นเลขานุการกองทัพบก
ส่วน กองทัพเรือ (ทร.) เป็นไปตามคาด “บิ๊กเฟื่อง” พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (ตท.24) เสนาธิการทหารเรือ (เสธ.ทร.) มาแรง ขึ้นเป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช (ตท.25) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นรอง ผบ.ทร. พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล (ตท.26) ผบ.ทรภ.2 เป็น ผช.ผบ.ทร. “รองต้น” พล.ร.ท.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล (ตท.27) รอง เสธ.ทร. ขึ้นเป็น เสธ.ทร. และ พล.ร.ท.กรวิทย์ ฉายะรถี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.)
กองทัพอากาศ (ทอ.) “ผู้ช่วยคิม” พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26) ผช.ผบ.ทอ. แรงม้วนเดียวจบ ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. “บิ๊กไว” พล.อ.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก (ตท.25) ผบ.กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.) เป็น รอง ผบ.ทอ. “บิ๊กแปง” พล.อ.อ.สรรพชัย ศิลานิล (ตท.25) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ “เสธ.แอน” พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย (ตท.27) เสนาธิการทหารอากาศ (เสธ.ทอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. รองโก๋ พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี (ตท.26) รอง เสธ.ทอ. ขยับเป็น ผช.ผบ.ทอ. และ “รองโอ๋” พล.อ.ท.อนุรักษ์ รมณารักษ์ (ตท.28) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสธ.ทอ. และ พล.อ.ท.ระวิน ถนอมสิงห์ (ตท.26) เสธ.คปอ. ขึ้นเป็น ผบ.คปอ.
วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีรายละเอียดว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 249 ราย และพระราชทานยศ 100 ราย มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อาทิ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ นรต.42 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต. รุ่น 50 เป็น รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง จตช. นรต.รุ่น 43 เป็น จตร. ติดยศ พล.ต.อ. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. นรต.รุ่น 50 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. นรต.รุ่น 46 เป็น รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.41 เพื่อนร่วมรุ่นพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. คุมบช.สอท.(ไซเบอร์) พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริรอง ผบช.ตชด. นรต.48 เป็น ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. นรต.46 เป็น ผบช. ประจำสนักงาน ผบ.ตร. (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เป็นต้น ส่วน พล.ต.ต.ยุทธนา จอมขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นรต.49 เป็น ผบก.กองสวัสดิการ