อนุทิน ยัน ใช้กม.เต็มที่ คดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว. ชี้เป็นสิทธิ เพื่อไทย ยื่นศาลรธน.ปม MOA

อนุทิน ย้ำ ที่ดินของรัฐต้องเป็นของรัฐ เขากระโดง-ฮั้วสว. ต้องใช้กฎหมายทำให้ถูกต้อง ลั่นยุคของตน ไม่มีเจ๊เก็บตังค์-ไม่มีเช็คบิล หลังกุมบังเหียน ‘ยุติธรรม-DSI’ แจงหลังเสียงโหวตทะลุ 311 ชี้เป็นสิทธิ์ ‘เพื่อไทย’ ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ปม MOA
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 5 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า ที่นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรก หลังจากได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่หากเลือก นายอนุทิน เขากระโดงจะหายไปตลอดกาลว่า จะให้ตนพูดว่าอย่างไรดี แต่ขอให้ความมั่นใจ อะไรเป็นของรัฐ ก็ต้องเป็นเป็นของรัฐ แต่ขอให้ทำตามกฎหมาย แต่อย่ามายัดเยียด หรือมาปรุงแต่งเหมือนที่เขาทำกันมา
ส่วนเรื่องที่จะมีการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง นายอนุทินระบุว่า ทุกอย่างทำตามกฎหมาย แต่หากพูดไปมากเดี๋ยวจะไปขัดแย้งกัน และย้ำอีกว่าทุกอย่างจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่ดินเขากระโดงและเรื่องฮั้วส.ว. และอะไรก็ตามที่จงใจใส่ร้ายป้ายสี เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง ซึ่งตนจะติดตามอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย และใช้กฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน ให้ปราศจากข้อสงสัย พร้อมย้ำว่าพวกเราไม่ได้ทำ ทั้งนี้ เมื่อเราไม่ได้ทำก็ไม่มีใครสามารถเอาผิดพวกเราได้ ยกเว้นพวกที่จะเอาเรื่องนี้มาใส่ร้ายป้ายสี และไม่ขอบอกว่าใคร เท่าที่ติดตามดูก็เห็นอยู่แล้วว่าใคร
ส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอหรือไม่ เพราะดูแลเรื่องเขากระโดง และฮั้ว ส.ว. นายอนุทิน ถามกลับว่ากังวลเรื่องอะไร ซึ่งตนกังวลว่าเขาจะทำไม่ดี ซึ่งจะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อให้เขาทำให้ดีครั้งหนึ่ง ทำให้มันถูกต้อง โปร่งใส ไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ใช้อำนาจรัฐในการข่มเหงรังแกประชาชน
“ถ้าคนอย่างพวกผมยังโดนกล่าวหา กลั่นแกล้งขนาดนี้ แล้วประชาชนทั่วไป เวลาโดนแบบนี้บ้างจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นตรงนี้หากเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้ดีขึ้น ให้อำนาจการกลั่นแกล้งและความพยายามทั้งหลายที่จะยัดเยียดข้อหา หรือใช้อำนาจรัฐก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม สิ่งพวกนี้ต้องหมดไป และต้องใช้กระบวนการยุติธรรม Justice for all (ความยุติธรรมสำหรับทุกคน) และทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมด”
“บ้านเมืองนี้ขื่อมีแปร มีกฎหมาย อย่าให้คนพาลมาทำแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นไม่ได้ พร้อมย้ำว่าหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งตนเองมีสัญญาณหลายอย่าง ตั้งแต่มีข่าวเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อยากมองว่าเป็นการเปลี่ยน แต่หลายคนบอกว่าถูกบังคับให้ทำ แต่ไม่เป็นไร ค่อยๆ ว่ากันไป ผมไม่มีคำว่าเช็คบิล และไม่มีอะไรทั้งสิ้น และคำว่าเจ๊เก็บตังค์สำหรับผมนั้นไม่มี”
ทั้งนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีที่ MOA ข้อที่ 4 ห้ามเติมเสียง รัฐบาลจะดำรงรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ปรากฏว่าผลโหวตออกมา 311 เสียง ว่า ตนไม่ชี้แจงอะไรทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดี
เมื่อถามว่าเสียงที่โหวตให้ไม่เกี่ยวกับโควต้ารัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถึงกับหัวเราะก่อนกล่าวต่อว่า มันผ่านไปแล้ว อย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือระหองระแหง หลายคนบอกว่าตนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไม่ชอบความขัดแย้ง และสามารถทำให้คนที่เคยขัดแย้งกันมาเป็นมิตรได้ จึงอยากรักษาคุณสมบัตินี้ไว้
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทย เตรียมร่างคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่า MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ และทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ที่ตนปฏิบัติมาตลอด และอยู่ภายใต้กฎกติกาและกฎหมาย ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น จำได้แต่เรื่องดีๆ เรื่องไม่ดีไม่จำ