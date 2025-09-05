อนุทิน เผยฟอร์มทีมครม.แล้ว บอก ผมโอเค พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องโอเค ไม่ตอบนั่งควบมท.1
วันที่ 5 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และว่าที่นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการฟอร์มทีมครม.ว่า ถ้าบอกว่า ยังไม่ได้ทำอะไรเลย แสดงว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อม แต่ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะมาเปิดเผยกัน แต่ยืนยันใช้เวลาโดยเร็วอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลโอเคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ผมโอเค เขาก็ต้องโอเค”
เมื่อถามว่า เสียงที่โหวตสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับโควต้ารัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายอนุทินหัวเราะก่อนตอบว่ามันผ่านไปแล้ว อย่าไปพูดอะไรให้มันเกิดความขัดแย้ง หรือความระหองระแหง หลายคนบอกว่าตนมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ชอบความขัดแย้ง สามารถทำให้คนที่เคยขัดแย้งกันกลับมาเป็นมิตรได้ ตนเลยอยากรักษาคุณสมบัติของตนไว้
ส่วนที่หลายคนบอกว่า การที่ถูกยึดกระทรวงมหาดไทย กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะควบกระทรวงมหาดไทยด้วย หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนจะแซวนักข่าวว่าชอบแอบถาม โดยไม่ได้ตอบคำถามนี้
นายอนุทิน ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชน ในโอกาสที่ได้รับเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นเสียงของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิ์ ผ่าน ส.ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชน และพรรคการเมืองที่ได้ลงคะแนนให้กับตน หรือพรรคที่ไม่ได้ลงคะแนนให้กับตน
โดยการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ ที่มีนายชัยเกษม นิติสิริ ได้รับการเสนอชื่อ โหวตชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อการโหวตผ่านพ้นไปแล้ว ก็อยากให้ทุกอย่างมันจบไปด้วยดี และอยากให้เราหันหน้าเข้าหากัน เพื่อทำงานให้กับประชาชน ให้กับประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความรวดเร็ว เพื่อทดแทนโอกาสที่เสียไป ซึ่งตนเชื่อว่าหากเราหันหน้าทำงานด้วยกัน ก็จะทำให้ทะลุเป้าหมายต่างๆได้ ส่วนจะผลักดันนโยบายอะไรต่อขอยังไม่ลงรายละเอียด
เมื่อถามถึงการเข้าพบนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้เป็นบิดา หลังจากได้รับการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทินเล่าว่า นายชวรัตน์ ไม่ค่อยสบาย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งตนก็คิดว่านายขชวรัตน์ ก็อยากให้ไปหา จึงเร่งไปกราบเป็นอันดับแรก
เมื่อถามว่านายชวรัตน์ให้พรอะไรบ้าง นายอนุทินไม่ตอบเพียงยิ้มและหัวเราะเท่านั้น