ภท.คึกคัก เอกชนส่งดอกไม้ยินดีเพียบ เตรียมสถานที่รับพิธีการสำคัญ อนุทิน จ่อเข้าพรรคบ่ายนี้

“ภท.” คึกคัก หลังสภาโหวตเลือก “อนุทิน” นั่งนายกฯ จัดเตรียมสถานที่พิธีการสำคัญ ส่วนเจ้าตัวเข้าพรรคช่วงบ่าย เตรียมประชุมขับเคลื่อนงานทันที ด้านเอกชนทยอยส่งดอกไม้ แสดงความยินดี
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารที่ทำการพรรค เพื่อเตรียมรองรับงานสำคัญ ภายหลังจากที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำรายชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป โดยมีการขนเก้าอี้เข้ามาเตรียมพร้อมสถานที่ และยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาดูความเรียบร้อยของสถานที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาล เข้ามาเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT มาเตรียมการถ่ายทอดสดพิธีการ
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีแจกันดอกไม้ จากบริษัทเอกชน ทยอยส่งมาที่พรรคภูมิใจไทย เพื่อแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ด้วย
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุทิน ยังไม่ได้เดินทางมาที่ทำการพรรค แต่มีรายงานว่าจะเดินทางมาในช่วงบ่าย เนื่องจากเมื่อวานนี้ (5 ก.ย.) นายอนุทิน ระบุว่าจะมีการประชุม เพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานทันที อย่างไรก็ตาม ได้เริ่มมีแกนนำพรรค ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง