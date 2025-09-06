สันติ รับพปชร.ได้ 4 เก้าอี้ รอคุยบิ๊กป้อม รับตำแหน่งหรือไม่ ยัน 4 เดือนไม่เร็ว ไม่ช้าไป

“สันติ” รับ พปชร. ได้ 4 ที่นั่ง ครม.ใหม่ รอคุย “ลุงป้อม” รับตำแหน่งหรือไม่ เชื่อ 4เดือนไม่เร็ว-ช้า รมต.แต่ละคนเร่งทำงานตัวเองพอ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ว่าการพรรคภูมิใจไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ว่า ทางพรรคภูมิใจไทยได้มอบหมายให้ 4 ตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีว่าการ 2 ตำแหน่ง และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 2 ตำแหน่ง
จะเป็นในส่วนของกระทรวงในนั้นกำลังคุยกันอยู่ เชื่อว่าวัน สองวันนี้คงจะนิ่ง
เมื่อถามว่า ในส่วนของกระทรวงกลาโหม นายสันติ กล่าวว่า ก็กำลังคุยกันอยู่ เพราะถ้าเป็นกระทรวงสำคัญๆ กระทรวงใหญ่ๆ บางทีก็จะต้องดูให้ละเอียด
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะรับตำแหน่งหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อน เมื่อถามย้ำว่า มีแนวโน้มหรือไม่ว่าพล.อ.ประวิตรจะรับตำแหน่ง นายสันติ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องไปคุยกันในพรรคอีกครั้ง พอเรารู้ว่า ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปดูคน
เมื่อถามอีกว่า ตัวเองจะเป็นรองนายกฯกับกระทรวงสาธารณสุขใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า คงต้องรอ 2-3 วันนี้ก่อนให้มันนิ่งก่อน ใครจะให้หรือจะทำอะไรต้องประชุมกันก่อน ต้องคุยกันทั้งในพรรคและในส่วนกลาง
เมื่อถามว่า ตัวบุคคลในพรรคเราไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ไม่มี พรรคเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงกรอบเวลาการทำงาน 4 เดือน นายสันติ กล่าวว่า 4 เดือนก็เป็นเงื่อนไข แต่ถ้าได้รับการโปรดเกล้าฯเรียบร้อยแล้ว และเข้าทำงานทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีก็จะต้องเร่งรัดในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะขณะนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า เศรษฐกิจของประเทศรวมไปทั้งของโลก โดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนา เกษตรกรกำลังลำบากอยู่ ฉะนั้น ถึงจะเป็น 4 เดือนก็จะต้องเร่งรัดในการทำงาน
อย่างไรก็ตามเราต้องดูปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อแก้ปัญหารากหญ้า เพราะถ้าปัญหารากหญ้าเราแก้ได้ รากหญ้าก็จะจับจ่ายใช้สอยก็จะทำให้เศรษฐกิจข้างบนเดินต่อไปได้ แล้วมันก็จะเป็นวงกลมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน 4 เดือนจะบอกว่าช้าก็ไม่ช้า จะบอกว่าเร็วก็ไม่เร็ว มันอยู่ที่รัฐมนตรีแต่ละคนที่จะทุ่มเทในการทำงานแต่ละเรื่องๆเอาเรื่องสำคัญๆเร่ง ทำเรื่องสำคัญในเรื่องหัวใจนั่นก็จะไม่ระบมแล้ว