นิพนธ์ คุย อนุทิน ยังไม่ชัดเก้าอี้ครม. ขอให้เป็นตามขั้นตอน ปัดตอบ ยกพวกหนุนรัฐบาลเพิ่ม

นิพนธ์ คุย อนุทิน ยังไม่ชัดเก้าอี้ครม. ปัดตอบยกพวกมาหนุนรัฐบาลเพิ่ม ส่วนความขัดแย้งค่อยกลับไปคุยภายในพรรค
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 6 กันยายน ที่ พรรคภูมิใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และว่าที่นายกรัฐมนตรี ว่า การเข้าพบนายอนุทินวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไป ส่วนตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ขอให้ผ่านพิธีรับสนองพระบรมราชโองการก่อน
เมื่อถามว่ามีการคุยเบื้องต้นแล้วใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามข่าวเลย ส่วนจำนวนเก้าอี้ก็แล้วแต่ท่านนายกฯ
ถามว่าจะเกิดปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามจริงแล้วทั้ง 3 ท่าน ต่างก็มีเหตุผลว่าอย่างไรอยู่แล้ว จะมาสนับสนุนนายอนุทิน ก่อนที่จะมีมติสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการบอกกับประชาชน ถึงเหตุผล 4 ข้อ ตามที่ได้มีการแถลงเอาไว้
เมื่อถามว่า หากจะสนับสนุนรัฐบาลมีแค่ 3 เสียง แต่ส่วนอื่นก็แล้วแต่ใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนอื่นตนไม่มั่นใจว่ามีใครบ้าง แต่ทั้ง 3 คน ได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจน ส่วนทางพรรคจะมีบทลงโทษหรือไม่นั้น ตนขอยืนยันว่า เรื่องการลงคะแนนนั้นเป็นเอกสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นหากเป็นเรื่องเอกสิทธิโดยหลัก รัฐธรรมนูญเหนือข้อบังคับอยู่แล้ว
ถามว่า ในอนาคตจะดึงเสียงคนอื่นในพรรคประชาธิปัตย์ มาสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มเติมหรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องในอนาคตที่ตนยังไม่สามารถพูดได้ ส่วนกังวลหรือไม่เรื่องความขัดแย้งภายในพรรค เรื่องนี้ก็ต้องไปพูดคุยกันภายในพรรค ซึ่งหลายฝ่ายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าภายในพรรคนั้นมีปัญหาอะไร
เมื่อถามต่อว่าบุคคลที่จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นคนนอกใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยเรื่องชื่อเท่าไหร่ รอให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อน ส่วนเหตุผลที่ตนมาสนับสนุนนายอนุทิน ก็เป็นเหตุผลเหมือนกับอีก 3 คน ที่ได้แถลงเอาไว้แล้ว และคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว อยู่แล้วว่าทำไมถึงมาสนับสนุนนายอนุทิน ให้เป็นนายกฯ ซึ่งเรื่องนี้เราตัดสินใจกันก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่มาตัดสินใจกันเอาในวันสุดท้าย