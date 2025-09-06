มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ถอดถอน-แต่งตั้ง ตุลาการศาลทหาร 166 ราย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 61 ราย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 นั้น
เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 61 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ดังเอกสารที่แนบมานี้
พร้อมเดียวกันนี้ ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 105 ราย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 นั้น
เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลางจำนวน 105 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ดังเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ณ วันที่ 5 กันยายน 2568