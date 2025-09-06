โรม มอง ไม่เป็นผลดี หาก ทักษิณ ไม่บินกลับจากดูไบ ชี้ คดีชั้น 14 ควรปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ

โรม มองไม่เป็นผลดี หาก ‘ทักษิณ’ คิดหนี ขอให้ว่าไปตามผิดปมชั้น 14 เตือนอย่าคิดว่าอำนาจจะอยู่ยั้งยืนยง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ว่า ขอไม่พูดถึงภายในของพรรคเพื่อไทย เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องไปจัดการ แต่มีข้อสังเกตว่าหากนายทักษิณต้องการไปประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ต้นคงไม่ต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ส่วนจะกลับมาหรือไม่ขอให้รอดู
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าถ้าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศนาน ๆ อีกครั้งไม่น่าจะดี ในเมื่อนายทักษิณกลับมาแล้ว ก่อนหน้านี้ก็พยายามจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าเข้าสู่กระบวนการอย่างแท้จริงหรือไม่ กรณีพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ เพราะหากมีความพยายามในการช่วยเหลือ สุดท้ายนายทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำ ไปอยู่โรงพยาบาลราวกลับว่าไม่ได้เป็นการรับโทษอะไรเลย ต้องมีวิถีของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไป
เมื่อถามว่าหากนายทักษิณไม่กลับมา ข้าราชการที่เกี่ยวข้องจะโดนหางเลขไปด้วยหรือไม่นั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่าหลายคนประเมินไปในทิศทางแบบนั้น ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน เราพยายามท้วงติงเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลายคนทำราวกลับว่า อำนาจจะอยู่ยั้งยืนยงต่อไป อะไรที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
นายรังสิมันต์ มองว่านายทักษิณควรจะกลับมา ในเมื่อท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ รัฐบาลของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาจจะมาหลังของเหตุการณ์นี้ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนางสาวแพทองธารไม่ได้ดำเนินการอะไร หรือแสดงความรับผิดชอบกรณีชั้น 14 ก็ชัดยิ่งกว่าชัด เมื่อจะต้องมีข้าราชการที่รับผลทางกฎหมายบางประการ อยากให้บรรดาผู้นำและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผิดด้วย ไม่ใช่หนีหายไป