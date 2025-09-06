“เชตวัน” ชี้ 3 ปี ผบ.ทอ.คนใหม่ โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง “สนามธูปะเตมีย์” – ย้อนความหลัง “บิ๊กคิม” ร่วมเสวนา กมธ.ธุรกิจกองทัพ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโอการ จำนวน 862 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป นั้น
นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี เขต 6 พรรคประชาชน และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสม แสดงความเห็นในหัวข้อ “สนามธูปะเตมีย์ กับ 3 ปี ของ พี่คิม ผบ.ทอ.คนใหม่” โดยระบุว่า โปรดเกล้าแล้ว ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมนั่นก็คือ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ หรือ ผบ.ทอ. ซึ่งคนใหม่ที่จะเริ่มงาน 1 ตุลาคมนี้ คือ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา
พล.อ.อ.เสกสรร หรือ พี่คิม วันที่ผมประกาศนโยบายในพื้นที่เรื่อง “เปลี่ยนสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์เป็นสวนสาธารณะ” นั้น ท่านอยู่ในตำแหน่งเสนาธิการกองทัพอากาศ และเข้าใจว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารอากาศ คือ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ให้มาดูแลเรื่องนี้โดยตรง
ในการเข้าพื้นที่ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เพื่อจัดสัมมนาโดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพฯ ประเด็น ‘เปลี่ยนสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์เป็นสวนสาธารณะ’ ที่ผมเคยประกาศนโยบาย ที่ผมเคยอภิปรายในสภานั้น ก็ได้ ‘พี่คิม’ มาให้การต้อนรับ นำทหารที่เกี่ยวข้อง นำแคดดี้มาร่วมเจรจาพูดคุยหาทางออก และในการเสวนาวันนั้นเอง ที่ในตอนท้าย “พี่คิม” ได้พูดประโยคที่น่าประทับใจว่า…
“ผมว่าเราสร้างสรรค์ ผมไม่นึกว่าผมจะมีโอกาสมานั่งแล้วรับฟังฝ่ายการเมืองจากกรรมาธิการฯ ซึ่งท่านก็ทำเพื่อประเทศชาติ เหมือนที่ทางกองทัพอากาศทำเช่นกัน เราต่างคนต่างทำหน้าที่ของเรา ผมคิดว่า ท่านมาอีกสักรอบ คราวนี้ผมจะใช้เวลาพาท่านไปชมพื้นที่ทั้งหมด ดูอย่างละเอียดทุกซอกทุกจุด แล้วเราจะทำกันเพื่อประโยชน์ที่ท่านได้พูดถึง ผมสัญญาครับ อย่ามองผมว่าเป็นทหารอากาศ ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ผมก็อยากให้ลูกให้หลานผมได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่ประเทศชาติเรามีอยู่”
เชตวัน ระบุว่า ถ้าข้อมูลผมไม่ผิด ’พี่คิม’ พล.อ.อ.เสกสรร จะเป็น ผบ.ทอ.นานถึง 3 ปี โดยจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายน 2571 ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะทำให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนชาว จ.ปทุมธานี โดยเฉพาะพื้นที่ คูคต -ลำสามแก้ว-ลาดวาย ให้เกิดขึ้น “สนามธูปะเตมีย์” กับ 3 ปี ในตำแหน่ง “ผบ.ทอ.” ของ “พี่คิม” เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง และเป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง
