เอสเอ็มอี-ร้านอาหาร เฮ! รบ.ใหม่ประเดิมกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัดฝุ่นฟื้นคนละครึ่ง แนะสานต่อเมกะโปรเจกต์ ตั๋วร่วม-ไฮสปีด 3 สนามบิน
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ต้องการฟื้นคืนโครงการคนละครึ่งว่า กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทีมนโยบายมีการพูดคุยกันว่านโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น จะมีอะไรบ้าง โครงการคนละครึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่อาจจะมีอะไรที่มากกว่าเช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น มีการรับฟังโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการที่ดีในอดีต ซึ่งโครงการเหล่านี้น่าจะนำมาต่อยอดได้ และทำให้ดีขึ้น ข้อผิดพลาดของหลายโครงการที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ถ้าดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเราจะนำมาปรับปรุง
นายสรเทพ โรจน์พจนารัช สตีฟ ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาทางชมรมได้เรียกร้องรัฐบาลชุดก่อนหน้ามาโดยตลอด 2 ปี ให้เร่งออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะให้ช่วยทำโครงการคนละครึ่งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ จนวันนี้เศรษฐกิจรากหญ้าแย่กันหมดแล้ว ดังนั้นมองว่าโครงการคนละครึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เกือบทั้งระบบ ทั้งพ่อค้าแม่ขายร้านระดับล่างข้างทางไปจนถึงร้านระดับเอสเอ็มอี ที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอาหารให้กับพนักงานที่ทำงานออฟฟิศและบุคคลทั่วไปที่ทำงานเงินเดือนไม่สูงด้วย หวังว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ จะเร่งทำในทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่ง
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สนับสนุนรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ฟื้นมาตรการคนละครึ่ง โดยครั้งนี้ขอเสนอให้เป็นมาตรการคนละครึ่ง ภาคพิเศษ หรือรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลจะช่วยส่งแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะฐานรากที่ประสบสภาวะซบเซาเป็นสิ่งประชาชนและผู้ประกอบการรอคอยที่จะเห็นเป็นรูปธรรม และนำปัญหา อุปสรรคในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มต่างๆ มากยิ่งขึ้น
นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่ควรดำเนินการว่า ทิศทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ จะต้องเผชิญโจทย์ใหญ่หลายด้าน ทั้งการแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่สูงเกินไป รวมถึงการสานต่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินงานอยู่
นายสุเมธกล่าวว่า นโยบาย “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยผลักดัน แต่ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากขั้นตอนดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนคาดหวังกับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใหม่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าสานต่อโครงการนี้หรือไม่ ซึ่งค่าโดยสารรถไฟฟ้าปัจจุบัน ซึ่งยังถือว่าสูงเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถหลายสาย ดังนั้น จึงอยากฝากให้รัฐบาลใหม่พิจารณาการปรับโครงสร้างค่าโดยสาร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนให้เหมาะสม ดังนั้นแนวทางที่ควรให้ความสำคัญคือการพัฒนาระบบ “ตั๋วร่วม” ซึ่งสามารถใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทาง แม้ค่าโดยสารอาจไม่จำเป็นต้องต่ำถึง 20 บาท แต่ควรปรับลดลงจากอัตราปัจจุบันในระดับที่ประชาชนเข้าถึงได้จริง
“นอกจากนี้ทีมรัฐมนตรีคมนาคมชุดใหม่ยังต้องเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา การแก้สัญญาโครงการรถไฟฟ้า 3 สนามบิน รถไฟฟ้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอนุมัติและเริ่มก่อสร้างไปแล้ว ขณะเดียวกันยังมีโครงการที่รอการพิจารณาหรือรอเข้าสู่การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ต้องเร่งทบทวนและตัดสินใจโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและอยากย้ำว่า ความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ”นายสุเมธกล่าว
