‘อนุทิน’ ลั่นโผ ครม. 100 % เปิดตัว รมต. คนนอก สีหศักดิ์ คุม กต.- เอกนิติ คลัง – อรรถพล นั่ง รมว.พลังงาน ชู รบ. มืออาชีพ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.)นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ได้เดินนำนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมรับประทานกาแฟและเค้กส้ม ที่ร้านจาริสต้า
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับการทาบทามให้มานั่งในตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ จะทำให้ดีที่สุด เมื่อถามว่าปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ในขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ยอมรับว่าเรื่องไทย-กัมพูชา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขปัญหา เมื่อถามว่าเรื่องนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เรามีแนวทางอยู่แล้วรอให้แถลงนโยบายก่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้น ทั้งเรื่องชายแดนและเอ็มโอยู
ขณะที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมโต๊ะรับประทานกาแฟว่า ทั้งนายเอกนิติและนายสีหศักดิ์ ถือว่าชัดเจน ได้ตอบรับคำเชิญเรา จะได้ไม่มาคาดการณ์ว่าใครไปอยู่ไหนอย่างไร เพราะเวลาเราน้อย จะได้เริ่มเตรียมงานเตรียมการประสานกัน หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแล้ว ตอนนี้ได้ประสานงานกันไว้ก่อน พอคณะ ครม.เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะได้ทำงานได้เลย
เมื่อถามว่า ครม.คนนอกที่อยู่ตรงนี้แล้วมีอีกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีอีก จะค่อยๆ ทยอยมาและจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อถามว่าจะมีกระทรวงไหนบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า
ที่แน่ๆ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพลังงาน เมื่อถามว่าจุดประสงค์ที่ใช้รัฐมนตรีคนนอก คาดหวังอย่างไร โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ในระยะเวลา 4 เดือน นายอนุทินกล่าวว่า เศรษฐกิจทั้งจุลภาคและมหภาค ทางว่าที่ รมว.คลัง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกระทรวงการคลังมาโดยตลอดอยู่แล้ว ผ่านงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นอธิบดีมาหลายกรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมธนารักษ์ และยังมีความสามารถในการประสานงาน ทำงานกับข้าราชการประจำ จะทำให้การทำงานนั้นต่อเนื่องไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่า ครม.ชุดนี้จะไม่ขี้เหร่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องเป็น ครม.ที่เข้ามาแล้วทำงานได้เลย สโลแกน “สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน” ก็ยังถือเป็นแนวทางการทำงานของพวกเราอยู่ เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเสร็จภายใน 1-2 วันนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะพยายามให้เร็วที่สุด ไม่มีเวลาที่จะคอยคิดถึงกลเกม กลไกต่างๆ ทางการเมือง เรื่องทางการเมืองต่างๆ ต้องคิดว่ามีความชัดเจนแล้ว อีก 4 เดือนก็ต้องยุบสภา เพราะฉะนั้นจะต้องทำทุกวันใน 4 เดือนนี้ให้เกิดผลงาน ให้เกิดความคืบหน้า ให้เกิดการแก้ปัญหา ในทุกมิติให้มากที่สุด
ขณะที่นายอรรถพลเดินทางเข้ามาสมทบ โดยนายอนุทินได้แนะนำ และบอกชัดว่านายอรรถพลจะนั่ง รมว.พลังงาน ก่อนจะปล่อยมุขว่า คงไม่ได้มาเป็น รมว.วัฒนธรรมอย่างแน่นอน และอย่างที่บอกว่าเหตุผลที่ทาบทาม เพราะรัฐบาลนี้มีภารกิจที่แน่นอน ต้องได้คนที่เข้ามาแล้วทำงานได้เลย ไม่ต้องเรียนรู้งาน ทำให้อย่างน้อย 3 ท่านที่อยู่ตรงนี้ ก็เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ท่านจะเข้าไปบริหาร จึงเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเดินหน้าได้เลย ไม่มีการรำมวยใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อถามว่าภาพของ ครม.อนุทิน จะออกมาเป็นแบบใด นายอนุทินกล่าวว่า เป็นภาพมืออาชีพที่ทำงาน ผู้ที่ร่วมทำงานทุกคนมีความเป็นพี่น้องสมัครสมาน สามัคคี เพราะตนเป็นหนึ่งใน ครม. 36 คนมาหลายสมัย มีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวแทบจะไม่เลย คุยแต่เรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยมีการตัดสินใจร่วมกันเลย ภาพแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของตนแน่นอน
ต่อมานายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่ผ่านนั้นว่า ไม่ได้รู้สึกเหนื่อย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อีกทั้งจะมีการเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้ว ซึ่งมีหลายอย่างที่เร็วกว่าที่เราคาดการณ์เอาไว้ ขณะนี้ได้จัด ครม.เรียบร้อย 100% อย่าเรียกว่าเกลี่ยให้ทุกพรรค เพราะทุกพรรคทราบดีถึงเงื่อนไขแล้วข้อจำกัดต่างๆ และต้องเริ่มทำงานกันทันที หลังถวายสัตย์ปฏิญาณฯ