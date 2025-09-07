เพื่อไทยกำลังใจดี แม้ทักษิณ บินนอกก่อนโหวตนายกฯ ยังไม่ชัดใครเป็นแคนดิเดตเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บินออกนอกประเทศ 1 วันก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทำให้กำลังใจของพรรค พท. หายไป ว่า ไม่ ทุกวันนี้ทุกคนกำลังใจดี ซึ่งนายทักษิณก็ได้ออกมาโพสต์แล้วว่าท่านจะกลับมา ฉะนั้น จึงไม่ได้กระทบการทำงานหรือขวัญกำลังใจของสส.หรือสมาชิกพรรค พท. แต่อย่างใด ทุกคนเมื่อเปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่เป็นสส.พรรคฝ่ายค้านแล้ว เราก็ต้องมาวางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำ
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาฯ จริง พรรค พท.ได้วางคนที่จะส่งลงสนามเลือกตั้งไว้แล้วหรือไม่ น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเป็นการพูดคุยกันของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่จะต้องมาคิดกันว่าจะวางใครและวางยุทธศาสตร์อย่างไร เราผ่านมาเยอะ ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับพรรค พท.
เมื่อถามถึง กรณีที่มีสส.ของพรรค พท.ไปโหวตสนับสนุนนายอนุทินนั้น น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า สำหรับสส. 8 คนนั้น เราไม่ได้แปลกใจอะไร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้อยู่แล้วแต่หลังจากนี้ก็ให้ สส. ที่เหลืออยู่ของพรรคทำหน้าที่เป็นสส.ของพรรคฝ่ายค้าน
เมื่อถามถึง โผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ออกมานั้น มองว่าหน้าตาเป็นอย่างไร น.ส.ขัตติยา กล่าวว่า ตอนนี้เป็นแค่โผ ขอให้เป็นทางการก่อนดีกว่า แล้วจึงค่อยมาพูดถึงความเหมาะสม แต่เชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่คงหาคนที่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสม มาบริหารประเทศ