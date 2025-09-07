ทวี ให้กำลังใจอนุทิน ตั้งรัฐบาลใหม่ แต่เตรียมยื่นสอบปมขาดคุณสมบัติ ทั้งฮั้ว สว.-เขากระโดง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการร่วมเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน รวมถึง ส.ส.ของพรรคประชาชน และ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ เพราะมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง ว่า พรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในฐานะฝ่ายค้าน ต้องมองความหวังของประชาชนในภาวะที่ต้องมีรัฐบาลที่ธำรงในหลักนิติธรรมไม่ถูกแทรกแซง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องให้กำลังใจนายอนุทิน ให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และรอดูหน้าตาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ จากนั้นจะเป็นประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อถามว่า มีประเด็นยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณสมบัตินายกฯคนใหม่ กรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือไม่ เพราะขณะนี้มีประเด็นถูกตรวจสอบทั้งคดีฮั้ว ส.ว. และที่ดินเขากระโดง พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า เรื่องนี้ทำเมื่อใดก็ได้ เราต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างมีเหตุผล
ต่อข้อถามถึงการทำงานร่วมกันกับพรรคประชาชน ในฐานะฝ่ายค้านในสภา พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ส.ส.ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้นไม่ต้องห่วง เพราะไม่ได้มาค้านเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมือง แต่ค้านบนผลประโยชน์ของประชาชน แม้มีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันมาด้วยดี
“เราเป็นฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพ วันนี้พลวัตแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้นเขาต้องรู้ตัวว่าต้องทำงานยึดกฎหมาย ยึดรัฐธรรมนูญ เดิมต้องใช้อำนาจขององค์กรอิสระตรวจสอบ แต่ขณะนี้อำนาจเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่สภา มีฝั่งฝ่ายค้านเกือบ 300 เสียง แค่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีก็หมดอำนาจแล้ว” พ.ต.อ.ทวีกล่าว
เมื่อถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทิน พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า สามารถยื่นได้ หลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภา แต่เรื่องนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกัน แต่เป็นความเห็นส่วนตัวของตน เพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐบาลมีเสียงข้างมาก แต่เมื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ขณะนี้ก็ต้องให้กำลังใจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯสิงคโปร์แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นายกฯใหม่ของไทย หวังร่วมกันนำพาสองประเทศใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
- สื่อนอกจับตา ‘อนุทิน’ ขึ้นเป็นนายกฯคนที่ 32 แทนที่ตระกูลชิน ท่ามกลางความปั่นป่วนของการเมืองไทย
- วิโรจน์ แจงบทบาท ปชน. หลังอนุทินนั่งนายกฯ ยันเอาจริงตรวจสอบคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว.
- ดีเอสไอ เผยพยาน จังหวัดบุรีรัมย์ เงียบกริบยกกลุ่ม ไม่ให้ความร่วมมือเข้าให้ปากคำ คดีฮั้วสว.