สว.นันทนา กังวล รบ.อนุทิน บิดพลิ้วแก้รธน. ชี้ 4 เดือนสามารถแก้ได้ หวั่นแทรกแซงคดีฮั้วสว. -เขากระโดง แนะตั้งคนนอกดูกระทรวงเกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. กล่าวถึงผลสำเร็จในช่วง 4 เดือนของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชั่วคราว ที่จัดตั้งขึ้นมาตามข้อตกลง คือ 4 เดือน และหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดชัดเจนว่า ที่โหวตให้นายอนุทิน เป็นนายกฯ เพราะต้องการให้มาจัดการภารกิจ 2 เรื่องคือจัดทำประชามติเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในระยะเวลา 4 เดือน เพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องโครงสร้าง คงทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นเวลาที่สั้น ก็คงจะได้แต่ประคับประครองเพื่อรอรัฐบาลใหม่ เพื่อที่จะมาจัดการสิ่งต่างๆตามที่ประชาชนเลือกมา
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า รัฐบาลชุดนี้เข้ามาโดยมีข้อกำหนด 4 เดือนประชาชนสงสัยอย่างมาก คือปัญหาเศรษฐกิจ คงจะทำอะไรไม่ได้มาก แต่เมื่อเปิดชื่อคนนอกที่จะมานั่งในกระทรวงเศรษฐกิจ ก็พอรับได้ แต่ถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความต่างๆ ทั้งฮั้ว สว. และที่ดินเขากระโดง ก็จะเป็นปัญหาได้ เพราะหากนายอนุทิน ไปดำรงแหน่ง รมว.มหาดไทย หรือนายศุภชัย ใจสมุทร ไปดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ซึ่งเป็นคนพรรคภูมิใจไทย ก็อาจจะถูกมองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะต้องชี้แจงกับสังคมต่อไป จึงเห็นว่าควรจะเป็นคนนอกมานั่งรัฐมนตรีจะเหมาะกว่า
“หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. ซึ่งเป็นสว.สีน้ำ เงิน ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระ และเมื่อสว.อยู่ครบ 5 ปี องค์กรอิสระก็จะกลายเป็นคนของ สว.สีน้ำเงิน ซึ่งก็รู้อยู่ว่า สว.สีน้ำเงินเป็นคนของพรรคการเมืองใด ฉะนั้นรัฐบาลใหม่ต้องไม่เข้าไปแทรกแซง และเดินหน้าคดีนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตาม”น.ส.นันทนา กล่าว
ส่วนระยะเวลา 4 เดือนคิดว่าจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้น น.ส.นันทนา กล่าวว่า หากวันที่ 10 ก.ย.นี้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยการจัดทำประชามติ ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง รัฐบาลก็สามารถเดินหน้าได้เลย โดยครั้งที่หนึ่ง ออกเสียงประชามติแก้มาตรา 256 ไปพร้อมกับการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) และการออกเสียงประชามติครั้งที่สอง เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉับใหม่ทั้งฉบับเสร็จแล้ว ซึ่งระยะเวลา 4 เดือนก็สามารถสำเร็จได้ แต่กังวลว่ารัฐบาลจะมีการบิดพลิ้ว ไม่ทำตาม MOA ที่ทำไว้กับพรรคประชาชน
