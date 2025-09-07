สีหศักดิ์ เผยคุยนโยบายต่างประเทศกับนายกฯแล้ว ยึดสันติ-รักษาอธิปไตยถึงที่สุด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 กันยายน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ร้านกาแฟจาริสต้า ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 1 ของที่ทำการพรรค
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการเตรียมงานนโยบายด้านการต่างประเทศ ซึ่งนายสีหศักดิ์กล่าวว่า ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีบ้างแล้ว และนายกฯได้แถลงจุดยืนไปบ้างแล้ว แต่หลังจากนี้คงต้องมีการคุยเป็นเรื่องเป็นราว เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน
ส่วนกรณีที่วันนี้ (7 ก.ย.) มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ใช่ๆ ท่านนายกฯก็ปรึกษาว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างสันติ เราก็จะต้องรักษาอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นแนวทางของเรา แต่ขอยังไม่ลงรายละเอียด
