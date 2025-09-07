ปชน.พร้อมคว่ำรบ.หนู หากพท. ซักฟอกเขากระโดง ผิดหวังใช้นิติสงคราม ร้องศาลรธน.
วันที่ 7 กันยายน นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า
พรรคเพื่อไทย ไม่เคยแสดงความจริงใจในการเจรจาว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามข้อเสนอของพรรคประชาชน และยิ่งยืนยันจะทำรัฐบาลเสียงข้างมากให้ได้โดยคุณจุลพันธ์
พรรคเพื่อไทย ไม่เคยให้ความชัดเจนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แต่ตอนมาเจรจา แต่เห็นได้ตั้งแต่ตอนคว่ำองค์ประชุมตัวเองและจะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เรื่องนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลิปเสียงคุณแพทองธาร
พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ยืนยันว่าพร้อมจะเสนอคุณชัยเกษมอย่างชัดเจน ยืนยันได้จากการสื่อสารของคุณก่อแก้ว และคำพูดเรื่องอัศวินม้าขาวและการเป็นตุ๊กตาของคุณชัยเกษมเอง
พรรคเพื่อไทย ไม่เคยแสดงความพร้อมยุบสภา เพราะตั้งแต่เราเสนอไปสองเดือนก่อนที่คุณแพทองธารจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราเสนอ และยิ่งชัดเจนว่าการยุบสภาแล้วมาแจ้งทีหลังการแถลงข่าวของพรรคประชาชน ว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยคิดยุบสภาถ้าตัวเองมีอำนาจและไม่พร้อมเลือกตั้ง หรือจนกว่าอำนาจจะหลุดมือ
พรรคเพื่อไทย ไม่คิดจะร่วมมือเป็นฝ่ายค้านในการกำหนดทิศทางการแก้ไขหรือผ่านข้อกฎหมายในฐานะเสียงข้างมากในสภากับเรา แม้จะเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายค้าน แต่การกำหนดวาระกฎหมายในสภา เป็นของเราแทบทั้งหมด จะผ่านอะไรก็ได้ ทั้งที่ประธานสภาและรองประธาน ก็เป็นของประชาชาติกับเพื่อไทย รวมถึงเสียงในสภาข้างมาก ก็ไม่ใช่รัฐบาล ยืนยันได้จากการไม่ยอมรับว่าเสียงตัวเองรวมอยู่ในฝ่ายค้านด้วยการมาถามว่า เสียงพรรคประชาชนมีมากพอจะควบคุมรัฐบาลหรือยังหากไม่มีเพื่อไทยช่วย คืออะไร?
พรรคเพื่อไทย ตั้งป้อมใช้ข้อมูลเรื่องเขากระโดงและฮั้ว ส.ว. มาบอกว่ามีข้อมูลนี้พร้อมใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจทันที โดยคิดว่าพรรคประชาชนจะไม่ฟังและไปปกป้องรัฐบาล ผมยืนยันได้เลย ถ้าข้อมูลในสภาบ่งชี้ว่าผิด เราก็คว่ำได้เลย ไม่มีเหตุให้ปกป้อง เราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว และเราก็เตรียมข้อมูลของเราไว้เหมือนกัน เลิกบอกว่าเราจะโหวตและแบกต่อไปแบบไม่สนใจอะไรได้แล้ว ไร้สาระ เราสร้างรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่เราไม่ได้ร่วมรัฐบาลนั้น เราไม่มีเหตุอะไรให้แบกรัฐบาลที่เราเลือกมาแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาในเวลาที่กำหนด ถ้ารัฐบาลเบี้ยวแล้วเรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ต้องถามเพื่อไทยว่าพร้อมช่วยกันไหม
พรรคเพื่อไทยยื่นโปรไฟไหม้วันสุดท้ายทั้งที่มีโอกาสเจรจาเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก ทำไมไม่ทำ? หรือแม้แต่มีโอกาสยุบสภาก่อนหน้านี้สองเดือน แต่เลือกจะไม่มาเจรจา และประกาศหลัง MOA ว่ายุบสภาไปก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งวัน
แล้วคุณมาเสนอทุกอย่างหลัง MOA เพื่อให้เราตระบัดสัตย์ฉีกข้อเสนอที่เราร่างเองให้ได้เพื่อลากเราไปอยู่จุดเดียวกันกับเพื่อไทย ต้องถามว่าทำไมคิดว่าเราจะทำแบบนั้น นักการเมืองมีหน้าที่พูดและสื่อสาร แต่ถ้าเราเคยให้คำมั่นอะไรไปแล้วโกหก การสื่อสารของเราจะไปมีความหมายอะไร ใครจะเชื่ออีก
ทั้งหมดนี้ ผมถามตรงๆ พวกผมจะเชื่อใจพรรคเพื่อไทยได้ยังไง?
แน่นอน ผมไม่เชื่อใจพรรคภูมิใจไทย แต่เมื่อเราเปิดข้อเสนอไว้ แล้วผ่านการเปิดโอกาสให้เจรจาบนข้อเสนอของเรา เราก็ต้องฟังและพิจารณา เพราะเราต้องเคารพข้อเสนอของเราต่อการผ่าทางตันประเทศที่เรามีข้อมูล เราก็ต้องเดินต่อไปแม้จะรู้ว่า มีโอกาสถูกหักจากทั้งสองฝั่ง ฝั่งนึงเคยหักเรามาแล้ว อีกฝั่งก็ไม่รู้จะหักไหม
ก่อนได้ข้อสรุปการตัดสินใจ ผมเดินหน้ารับฟังเสียงประชาชนด้วยโพลในตลาด รับฟังคณะทำงาน ฟังเสียงองคาพยพและสมาชิกพรรคแล้วเอาทุกข้อเสนอมาคุยกันไปสักแปดชั่วโมงได้ ก่อนจะมีข้อสรุปในการเซ็น MOA
ถ้าเราเลือก เราเสี่ยง แต่ถ้าเราไม่เลือก จะเจออะไร? มาดูฉากทัศน์กัน
เริ่มจากเรื่อง ประธานสภาบรรจุวาระเรื่องเลือกนายกฯไปแล้ว ซึ่งเป็นอำนาจประธาน สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ต้องเข้าสู่การโหวต ซึ่งเสียงสองฝั่ง เราเห็นแล้วว่า เราเลือกใคร คนนั้นได้เป็นนายกฯเพื่อไปยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญ
ถ้าเราอยู่ดีๆ ไม่โหวตในวินาทีสุดท้าย
เสียงคุณอนุทินจะมี 311-142=169
เสียงคุณชัยเกษมจะมี 152
ทั้งสองชื่อ จะตกไป แล้วหลังจากนั้นทั้งสองชื่อจะเสนอซ้ำไม่ได้ เรื่องนี้คุณอัครเดชเคยใช้ตอนโหวตคุณพิธารอบสอง ไปย้อนดูได้เลย
สิ่งที่จะตามมา คือชื่อถัดไปจะถูกใช้เพื่อเสนอต่อ ก็คือประยุทธ์ พีระพันธุ์ จุรินทร์ และประวิตร
ทีนี้ ในสี่ชื่อนี้ก็จะมีสักคนเป็นอัศวินม้าขาวที่คุณชัยเกษมพูดถึง ที่ถูกเสนอเข้ามา
อัศวินม้าขาวที่ว่าในกระแสชาตินิยมสูง คุณคิดว่าจะเป็นใครกัน? เดากันไม่ยาก กับการเอาอัศวินม้าขาวคนนั้นมาเป็นนายกฯ
พรรคไหนจะโหวตให้บ้าง? แต่ถ้าถึงรอบหน้าพวกผมไม่ให้คะแนน ผมเดาว่าคนนั้นก็น่าจะได้เป็นนายกฯอยู่ดี โดยข้อเสนอยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญที่เราเสนอเองก็ลืมไปได้เลย
แล้วถ้าพวกผมรู้ทั้งรู้ แต่ไม่ทำอะไร ปล่อยให้เดินหน้าไปให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น โดยหวังแค่คะแนนนิยม พวกผมจะตอบตัวเองอย่างไร ที่เป็นคนที่รู้อยู่แก่ใจแล้วยังปล่อยให้เกิดขึ้น
ผมไม่หวั่นไหวกับการตัดสินใจที่ผ่านไปแล้ว ผมตอบตัวเองได้ และผมยังเป็นฝ่ายค้านที่ไม่เข้าไปแย่งเก้าอี้อะไรกับเขา พวกเราจะเป็นรัฐบาล ก็ต่อเมื่อเราเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมมากพอจากเสียงประชาชนเท่านั้น รอบนี้พวกผมไม่มีภาระผูกพันที่ต้องแบกรัฐบาลที่อาจจะไม่ชอบธรรมไว้ และพร้อมล้มได้ทันทีด้วยอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าเกิดการตระบัดสัตย์อีก
สิ่งเดียวที่ผมน่าจะประเมินผิด คือผมไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเล่นเกมนิติสงคราม และยึกยักว่าจะไม่เอาด้วยกับพรรคประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากด้วยกัน อันนี้ ผมไม่เข้าใจจริงๆ
นาทีนี้ ผมสรุปกับตัวเองได้ ว่าผมไม่ได้วางใจรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคภูมิใจไทย และพร้อมพิสูจน์ตัวเองในฐานะฝ่ายค้านต่อไป จนกว่าวันเลือกตั้งจะมาถึง และผมอยากให้จำสิ่งที่คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พูดไว้ในการอภิปรายก่อนโหวตนายกฯ
ว่าถนนทุกสาย มุ่งสู่การเลือกตั้งแล้ว และทุกพรรคที่จะลงเลือกตั้ง ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการรักษาสัญญากับพี่น้องประชาชนเช่นกัน