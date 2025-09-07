อนุทิน ไม่กังวล พท.ร้องศาลปม MOA ชี้เพื่อไทยก็รับข้อเสนอ ต่างแค่เคยผิดสัญญา
เมื่อเวลา13.20 น.วันที่ 7 กันยายน ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ สส.พรรคเพื่อไทยเข้าชื่อ ถึงประธานสภายื่นให้ศาล รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย กรณีที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนร่วมกันทำ MOA ว่าเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมือง และก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามสิทธิ์ตามกฏหมาย ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงที่พรรคภูมิใจไทยมีต่อพรรคประชาชน ไม่ต่างกับพรรคเพื่อไทยได้นำเสนอ ก่อนที่จะมีการลงมติ ให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งครั้งนั้นพรรคเพื่อไทยเสนอว่า หากพรรคประชาชนโหวตเลือก นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ก็จะยุบสภาในทันที ซึ่งถ้าหากพรรคประชาชนยอมรับ ก็ถือว่าเป็นข้อตกลง แต่พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทย คงต้องมีมากกว่า MOA เพราะพรรคเพื่อไทยเคยผิดสัญญามาแล้ว และเรื่องนี้ควรต้องไปถามพรรคเพื่อไทยมากกว่า
นายอนุทิน ยืนยันว่าไม่กังวล เนื่องจากสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยทำเราก็ทำตาม ยกเว้นเรื่องที่ไม่ถูก