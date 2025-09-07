อมรัตน์ ฉะ เพื่อไทย อันธพาลชน ยื่นส่งศาลรธน. ฟันเสี่ยหนู-เท้ง ทำMOA แนะทำหน้าที่สร้างผลงานดีกว่า

‘อมรัตน์’ แนะ พท.ตั้งหลักใหม่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ให้คนเห็นผลงาน วางแผนหาเสียง ดีกว่า เป็น อันธพาลชน ยื่นส่งศาลรธน. ฟัน ‘เสี่ยหนู-เท้ง’ ทำ MOA
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความ ภายหลังมีหนังสือ สส.เพื่อไทย ยื่นประธานสภา ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พ้น สส. เหตุทำ MOA เข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ครอบงำพรรคการเมือง ล้มล้างประชาธิปไตย โดยระบุว่า
“ออกทะเลไปไกล แบบนี้เรียกอันธพาลชน ยิ่งทำให้พรรคตกต่ำลงอีกหรือไม่ เพราะ #เพื่อไทย ก็ตอบรับข้อเสนอทุกข้อของ #พรรคประชาชน ไม่ต่างกับ #ภูมิใจไทย
ระหว่าง 4 เดือนนี้ตั้งหลักใหม่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้คนเห็นผลงาน วางแผนหาเสียง ทำนโยบายดี ๆ แล้วกลับมาขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งจะดีกว่าเยอะ”