ปลัดมหาดไทย พร้อม 3 อดีตอธิบดี ที่ถูกเด้งยุคภูมิธรรม เข้าแสดงความยินดีนายกฯอนุทิน
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 7 กันยายน ที่อาคารพรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังพรรค พร้อมหอบช่อดอกกุหลาบสีชมพูขนาดใหญ่ มาแสดงความยินดีให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 โดยมีทีมงานพานายอรรษิษฐ์ ขึ้นลิฟท์โดยสารไปยังด้านบนที่ทำการพรรค
นอกจากนี้ยังมีอดีตอธิบดีในสมัยที่ นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาทิ นายไชยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญภาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน แล้วนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งนี้ อดีตอธิบดีทั้ง 3 คน คือนายไชยวัฒน์ จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ขณะที่นายพรพจน์ เหลืออายุราชการ 1 ปี นายนฤชา เหลืออายุราชการ 2 ปี โดยทั้งหมด ถูกโยกย้ายตำแหน่งในช่วงที่นายภูมิธรรม เวชชยชัย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากนั้นเวลา 15.15 น. นายอรรษิษฐ์ ลงมา พร้อมกล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการทำงาน แค่มาแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า จะเดินหน้าอย่างไรในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนื่องจากมีเวลาเพียง
4 เดือน นายอรรษษิฐ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามชัยวัฒน์ว่า เป็นอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตนอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ส่วนที่เคยโดนเด้งไปในยุคของนายภูมิธรรม เวชยชัย นั้น นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ใจนิ่งอยู่แล้ว ก่อนที่นายพรพจน์ จะกล่าวเสริมว่า ไม่เป็นไรก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรบ้าง นายพรพจน์ กล่าวว่า ท่านไม่ได้พูดอะไร และไม่ได้ฝากอะไร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ฮุน มาเนต’ แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ หวังทำงานร่วมกัน ฟื้นฟูความสัมพันธ์สองประเทศ
- บ้านหนองจาน สงบเงียบ แต่กำนันลี ยังคงเกณฑ์เด็กๆ เข้าพื้นที่ หวังใช้เป็นโล่มนุษย์ต่อเนื่อง
- ‘ชิเงรุ อิชิบะ’ ประกาศไขก๊อกเก้าอี้นายกฯ ญี่ปุ่น หลังแอลดีพีแพ้เลือกตั้งสภาสูง
- ส.ส.อิ่ม ยันเพื่อไทย ไม่ได้ยอมรับ MOA พรรคประชาชน ตอนเจรจาไม่รู้ขัดรธน. พอรู้ก็ยับยั้ง