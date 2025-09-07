ส.ส.อิ่ม ยันเพื่อไทย ไม่ได้ยอมรับ MOA พรรคประชาชน ตอนเจรจาไม่รู้ขัดรธน. พอรู้ก็ยับยั้ง
วันที่ 7 กันยายน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความใน X Theerarat S. @aim_theerarat โดยแชร์ข่าว ที่รายงานว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยรับทุกข้อเสนอของพรรคประชาชน แต่ต่อมานำเรื่องไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่า MOA ขัดรธน.
ว่า ดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ พรรคเพิ่งทราบว่าข้อความในข้อตกลงของ ปชน และ ภท ขัดรัฐธรรมนูญ เช้าวันศุกร์ ก่อนประชุมสภาฯ หลังจากประชุมพรรคร่วมฯ จึงได้รีบปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และรีบยับยั้งด้วยการอภิปรายในสภาฯ เพื่อไม่ให้สายเกินไป
ในวันที่ตัวแทนพรรค พท. ไปพูดคุยยังไม่มีใครทราบถึงความขัด รธน. นี้