นักวิชาการ มองพรรคการเมืองทำ MOA ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แถมเพิ่มโปร่งใส

นักวิชาการ มองพรรคการเมืองทำMOA ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แถมเพิ่มโปร่งใส หลัง “เพื่อไทย”เดินหน้าร้องศาลตัดสมาชิกภาพสส. “อนุทิน”
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2568 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชน ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) ประกอบมาตรา 185 (1) (2) หรือไม่
โดยมีเหตุผลอ้างอิงจากการทำบันทึกความเข้าใจ (MOA) ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน เพื่อสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แม้พรรคประชาชนจะไม่เข้าร่วมรัฐบาล แต่ได้กำหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน และห้ามไม่ให้แสวงหาเสียงสนับสนุนจนเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ซึ่งฝ่ายเพื่อไทยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ขัดรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพรรคการเมือง เพราะเข้าลักษณะการครอบงำการทำงานของพรรคการเมืองอื่น รวมถึงอาจเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมือง
โดย รศ.ดร.มุนินทร์ระบุว่า การทำ MOA ของพรรคการเมืองไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกันยังช่วยสร้างความโปร่งใสและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้มากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญต้องการให้เกิดขึ้นในระบบการเมือง