‘อนุทิน’ รับพระบรมราชโองการตั้งนายกฯ เร่ง 4 ภารกิจ แก้ ‘ชายแดน-เศรษฐกิจ’ ปราบแก๊งคอลฯ-ภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เดินทางมาถึงที่พรรค ภท. โดยได้อัญเชิญไปยังสถานที่ในการรับพระบรมราชโองการฯ จากนั้นเลขาธิการสภาได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายอนุทินกล่าวต่อว่า 1.ปัญหาเศรษฐกิจจะเร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ ลดค่าพลังงาน ค่าเดินทาง และค่าขนส่งต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยทางมาตรการต่างๆ ดำเนินความสะดวกตามฎหมายให้กับประชาชน 2.ปัญหาความมั่นคง รัฐบาลจะเริ่มดำเนินมาตรการแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา ด้วยแนวทางสันติภาพ เพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ 3.จะเร่งจัดทำระบบเตือนภัย ซึ่งเคยจัดทำมาแล้วช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดระบบเตือนภัย ป้องกันภัย ระบบการเยียวยาฟื้นฟู และระบบการแจ้งเตือนภัยต่างๆ ให้กับประชาชน จะต้องเร่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยไปธรรมชาติอย่างรวดเร็ว จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการหยุดชะงัก จะไม่มีติดอุปสรรคใด เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการทุกหน่วยงานที่มีความคุ้นเคย 4.ปัญหาภัยสังคม รัฐบาลจะเร่งปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมเมอร์การพนันและการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง โดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน เพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบ
นายอนุทินกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ ส.ส.ภาคประชาชนห่วงใย และได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาล คือรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ในหมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับกระบวนการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย และหลังจากนั้นตนจะยุบสภาภายในกรอบเวลา 4 เดือน เพื่อที่จะได้คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจอนาคตของประเทศ
