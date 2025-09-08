ขอหนุนอยู่เบื้องหลัง! บิ๊กป้อม ปัดต่อรองแย่งเก้าอี้ รมว.กลาโหม ลั่น ไม่รับตำแหน่ง-ใช้ความรู้ทำเพื่อปท.

ขอหนุนอยู่เบื้องหลัง! บิ๊กป้อม ปัดต่อรองแย่งเก้าอี้ รมว.กลาโหม ลั่น ไม่รับตำแหน่ง ใช้ความรู้ทำประโยชน์ให้ปท.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพปชร. และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวการต่อรองและแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยมีตนเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทำให้สับสนวุ่นวาย ยืนยันว่าตั้งใจที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนยุบสภา โดยไม่ต้องกังวลต่อการต่อรองหรือเรียกร้องใดๆ พร้อมทั้งขอประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองที่จะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในรัฐบาล รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่เป็นข่าว
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การตัดสินใจในครั้งนี้ เพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรี ได้เร่งสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทย กัมพูชา และทะนุบำรุงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สามารถทำงานได้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อรองใดๆ โดยเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
“ผมยินดีที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและพร้อมใช้ความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายระหว่างประเทศด้านความมั่นคงของผมที่มี ถ้าสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม และต้องการที่จะเห็นประเทศชาติของเราเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร็ว”พล.อ.ประวิตร กล่าว
