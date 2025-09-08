วัน บี้ เพื่อไทย ขับ เฉลิม พ้นพรรค เย้ย คนเลือกพท. เพราะ เฉลิม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)นายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติพรรค โดยการลงมติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพ่อจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ แล้วทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ขับพ่อตนออก รอให้พรรคเพื่อไทยขับอยู่ ส่วนตัวตนเดาใจพ่อไม่ถูก อาจจะลาออกเองหรือรอให้พรรคขับออก แต่เมื่อพ่อโหวตสวนมติพรรค พรรคเพื่อไทยก็ควรจะขับออก หลายคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ลาออกเองเลย พ่อได้เป็นส.ส.เพราะพรรคเพื่อไทย แต่ทำไมไม่คิดว่ามีหลายคนเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่ในพรรค
ผู้สื่อข่าวถามว่า ร.ต.อ.เฉลิม ได้คุยถึงอนาคตทางการเมืองแล้วหรือยัง นายวันกล่าวว่า ยังไม่ได้คุย เมื่อถามว่า แต่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนพรรคใช่หรือไม่ นายวันหัวเราะกล่าวว่า ก็สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้ว รอดูกันต่อไป เมื่อถามอีกว่า ร.ต.อ.เฉลิม ได้บอกหรือไม่ว่าทำไมถึงโหวตนายอนุทิน นายวันกล่าวว่า “บ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อ ผมแอบยุคุณพ่ออยู่ในใจว่าให้โหวตให้พี่หนู อนุทิน แต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อตัดสินใจเอง สุดท้ายก็อย่างที่เห็น”