ภูมิธรรม ปัดตอบปมขับ เฉลิม ถามกลับ ปชน. เป็นฝ่ายไหน หลังชวนเพื่อไทยร่วมฝ่ายค้าน

“ภูมิธรรม” ถามกลับ “ไอติม“ชวนพท.ร่วมฝ่ายค้าน แต่ตัวเองเป็นฝ่ายไหน เผยเตรียมพร้อมเบือกตั้งใน 4 เดือน อย่าให้เตรียมเก้อ ปัดตอบปม“ขับเฉลิม”
เมื่อวันที่ 8 กันยายน เวลา 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้ออกมาชวนให้พรรคเพื่อไทยไปร่วมกันเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมาก และยุติการใช้นิติสงครามว่า พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว แต่นายพริษฐ์ เป็นฝ่ายไหน เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายอุ้มรัฐบาล ต้องไปถามนายพริษฐ์ดีกว่า ว่าเป็นฝ่ายไหน
เมื่อถามว่า แปลว่าจะร่วมงานเป็นฝ่ายค้านกันได้ยากใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ใช่ ตนบอกว่าต้องไปถามตนเองก่อนค่อยมาถามคนอื่น ณ ขณะนี้ชัดเจนว่าเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว แต่นายพริษฐ์ ก็อุ้มรัฐบาลไปด้วยทำหน้าที่ค้านไปด้วย ตกลงจะค้านแบบไหนค้านอย่างไร ก็ให้นายพริษฐ์ไปหาคำตอบกับตัวเองก่อน สงสัยว่าหากมีคดีฮั้วส.ว. ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยกมืออย่างไร จะยกมือในฐานะพรรคที่อุ้มสนับสนุนรัฐบาล หรือจะยกมือในฐานะฝ่ายค้าน เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนคลางแคลงใจ
เมื่อถามย้ำว่า แบบนี้จะทำให้การติดฝ่ายค้านเข้มแข็งหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่เกี่ยว เราเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ต้องถามฝ่ายที่ยังไม่ชัดเจนว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร ถ้าร่วมกับเรา ก็ทำจุดยืนตัวเองให้ชัดเจนก่อน
ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่ นายนพดล ปัทมะ ลาออกจากการเป็นส.ส. นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีอะไร เขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับสภาที่เป็นแบบนี้ ก็ลาออกไป และได้โทรคุยกันตลอด ว่าจะมาทำงานช่วยกันสร้างพรรคให้แข็งแรง เพราะไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่า กังวลว่า 4 เดือนหลังจากนี้ไป จะมีสมาชิกไหลออกจากพรรคหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มี เดี๋ยวพวกเรายืนยัน คุยกันให้ชัดเจน แล้วก็เตรียมการเลือกตั้ง อย่าให้เราเตรียมเก้อก็แล้วกัน
เมื่อถามต่อว่า คิดว่า 4 เดือนยุบสภาฯมีจริงหรือไม่ นายภูมิธรรม ยิ้มแล้วกล่าวว่า ต้องไปถามนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ออกมาพูดว่าพรรคเพื่อไทยต้องขับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย บิดาตัวเอง ออกพ้นพรรค จากการที่โหวตส่วนมติพรรค เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบ และเดินขึ้นตึกบัญชาการไป
