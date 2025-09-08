สันติ เผย กก.บห. มอบ บิ๊กป้อม เคาะ 4 รมต.พปชร. ส่งนายกฯ เผยได้ 2 รมว. 2 รมช.

สันติ เผย “กก.บห.”มอบ “บิ๊กป้อม” เคาะชื่อ 4 รมต.พปชร. ส่งนายกฯ มั่นใจได้“สธ.-รง.”- 2 รมช. อารมณ์ดีคุมก.หมอ ชรี นั่ง 4 เดือน ต่อยอด 4 ปี
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้แก่พรรคพลังประชารัฐ 4 ตำแหน่ง คือ 2 รมว. 2 รมช. โดย 2 รมว.ที่ได้รับแจ้งมาคือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ส่วน รมช.อีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติมอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมอบให้บุคลากรของพรรคที่เป็น ส.ส.หรือผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จากโผก่อนหน้านี้ พรรคพลังประชารัฐได้ 2 รมว.คือ รมว.สาธารณสุข และรมว.แรงงาน เคาะแล้วใช่หรือไม่ นายสันติ ย้ำว่า ที่ประชุมมอบให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ดูว่าใครเหมาะสมและให้ดำเนินการตามนั้น ส่วนจะมีการควบรองนายกฯหรือไม่ เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนต้องส่งรายชื่อในวันนี้หรือไม่ หัวหน้าพรรคกำลังเร่งพิจารณา โดยกำลังจะไปคุยกับหัวหน้าพรรค เพื่อให้อนุมัติรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า กระทรวงกลาโหมยังเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ นายสันติ กล่าวว่า ไม่อยากจะพูดถึง เพราะเป็นกระทรวงความมั่นคง เป็นกระทรวงที่ขณะนี้บ้านเมืองกำลังต้องการศักยภาพสูงสุด เพราะฉะนั้น รัฐบาลคงจะพิจารณา เมื่อถามย้ำว่า เป็นโควตาของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าจะส่งใคร นายสันติ ย้ำว่า ไม่รู้ๆ ทั้งนี้ทำให้ผู้สื่อข่าวถามกล่าวแทรกขึ้นมา พูดคำว่าไม่รู้เหมือนกับ พล.อ.ประวิตร นายสันติจึงตอบว่า เราไม่รู้จริงๆ อะไรก็ต้องที่นายกฯ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ มาเป็นผู้ดู เราจะไปพูดแทนเขา มันก็คงจะลำบาก
เมื่อถามว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เขาแจ้งมาแล้ว ส่วน รมช.อีก 2 ตำแหน่ง อยู่ที่หัวหน้าพรรค ซึ่งคงต้องคุยกัน เพราะ ครม.ถ้าเป็นหลายพรรคมาเป็นรัฐบาล ใครจะกำหนดมันก็ทับซ้อนกันเป็นเรื่องปกติ
ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลชุดนี้มีแค่ 146 เสียง ตำแหน่งเหลือเยอะ ไม่น่ามีปัญหา นายสันติ กล่าวว่า หัวใจของทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองทั้งนั้น ใครๆ ก็อยากจะทำให้พรรคตัวเองมีพลัง เมื่อถามย้ำว่า เป็นพลัง 4 เดือน เพื่อจะไปต่ออีก 4 ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ นายสันติ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี
