ส.ว. ผ่านฉลุย พ.ร.บ.ตั๋วร่วม โหวตเอกฉันท์ หนุนนโยบาย 20 บาทตลอดสาย

ส.ว. เสียงเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ‘หมอเปรม’ ประเมินนโยบาย 20 บาทตลอดสายใช้ไม่ทัน พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ…. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการอภิปรายของส.ว. มีทิศทางสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าว พร้อมเสนอแนะให้นำการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วมจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ มาพิจารณากำหนดเป็นกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติเกิดประโยชน์กับประชาชนและมีประสิทธิภาพต่อการบริการ และยังเสนอแนะให้เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการ เช่น การจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เป็นต้น
ขณะที่ นพ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ ส.ว. อภิปรายสนับสนุนและเสนอแนะ ว่า นโยบาย 20 บาทตลอดสายที่รัฐบาลชุดที่แล้วประกาศจะทำให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งการกำหนดเวลาดังกล่าวเพื่อคะแนนนิยมทางการเมือง แต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจทำไม่ทัน และภายใน 4 เดือนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตนกังวลว่าจะทำทันหรือไม่ หากทำไม่ทันต้องยืดเป็นกาารเลือกตั้งสมัยหน้า อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาประสิทธิภาพของการทำกฎหมายรวมถึงไม่ทำให้กฎหมายที่ต้องใช้ร่วมกันกับระบบตั๋วร่วม 3 ฉบับ ควรเป็น กมธ.ชุดเดียวกันเพื่อให้ไม่มีปัญหาต่อการปฏิบัติ และทำนโยบาย 20 บางตลอดสายทำได้จริง
ขณะที่นายอลงกต วรกี ส.ว. อภิปรายว่า สำหรับการตั้งกองทุนสำหรับตั๋วร่วม ควรพิจารณาการจัดสรรงบเพื่อให้ดึงเป็นรายได้ของประชาชนในระบบ
หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายแล้วเสร็จได้ลงมติรับหลักการเสียงเอกฉันท์ 155 เสียง และตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาขึ้นมาพิจารณา ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่ที่รับร่างพ.ร.บ.มาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายนนี้
