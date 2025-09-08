ศักดิ์ดา ยัน ยังไม่ไขก๊อกส.ส.เพื่อไทย เผย ไม่มีใครทาบทามนั่ง รมว.อว. 

‘ศักดิ์ดา’ ยัน ยังไม่ได้ไขก๊อก ส.ส. เผย ยังไม่มีใครทาบทามนั่ง ‘รมว.อว.’ เห็นแต่ข่าว
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 8 กันยายน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่โหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังจากมีกระแสข่าวว่า ลาออกจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า ตนยังไม่ได้ลาออกจาก ส.ส. ยืนยันยังร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธนี้ ส่วนที่มีกระแสว่า จะไปนั่ง รมว.อว. ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ มีใครมาทาบทาม ซึ่งจากข่าวบอกว่าให้ตนนอยู่ในกระทรวงที่เหมาะสม จึงยังไม่ทราบว่าเหมาะสมที่กระทรวงไหน