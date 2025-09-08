ธนกร ชี้มีเวลาเจรจาเท่ากัน แต่ เพื่อไทย ไม่คิดแสดงความจริงใจต่อปชน. ใครจะกล้าเชื่อใจอีก

‘ธนกร’ ย้อน พท. ตอนมีเวลาแสดงความจริงใจไม่คิดทำ เอาแต่โทษทุกคนยกเว้นตัวเอง ชี้วันสุดท้ายก็ยอมรับข้อเสนอทุกข้อเหมือนกัน เข้าข่ายข้อตกลงหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันหรือไม่ เหน็บ หรือแค้นที่เขาไม่เชื่อใจ วอน ให้โอกาส ‘อนุทิน’ ได้บริหารประเทศก่อน เชื่อ เป็นคนพูดแล้วทำ ยึดมั่นในชาติและสถาบัน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรองหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าชื่อถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนร่วมกันทำ MOA ว่า เข้าข่ายครอบงำพรรคการเมือง และก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่ว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยโทษทุกคน ยกเว้นอย่างเดียวคือไม่เคยโทษตัวเองเลย ว่าที่ผ่านมาตัวเองจริงใจกับคนอื่นแค่ไหน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเองก็ยังเสนอว่า หากพรรคประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อไปก็พร้อมที่จะยุบสภาฯ ทันที แบบนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันหรือไม่
นายธนกรกล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยอย่าทำตัวเหมือนคนขี้ลืม ทั้งๆ ที่การตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเองไม่ใช่หรือที่ไปผิดสัญญากับพรรคประชาชนจนเขาไม่กล้าเชื่อใจอีกใช่หรือไม่ และในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยก็มีเวลาแสดงความจริงใจผ่านการเจรจาพอๆ กับพรรคภูมิใจไทย แต่พรรคเพื่อไทยก็เลือกที่จะไม่ทำ แล้วแบบนี้จะให้ใครกล้าเชื่อใจได้อีก ขนาด นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแท้ๆ แทนที่เราจะได้เห็นความสามัคคีของคนพรรคเพื่อไทยที่ประกาศจะสนับสนุนให้นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับเห็นแต่ภาพความไม่แน่นอน ลูกเรือกระโดดหนีตายเป็นทิวแถว และแม้แต่นายชัยเกษมเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรรคจะสนับสนุนตัวเองจริงหรือไม่ จนกระทั่งวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า การยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ เพราะถูกตรวจสอบทั้งคดีฮั้ว ส.ว. และที่ดินเขากระโดงจะทำเมื่อใดก็ได้ นายธนกร กล่าวว่า วันนี้ยังไม่มีคำตัดสินใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเลย ท่านนายกรัฐมนตรีจึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่อยากให้รีบเล่นเกมป้ายสีเพียงเพื่อหวังให้คนอื่นต้องแปดเปื้อน ทั้งนี้ อยากให้พรรคประชาชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในสภาฯ ดีกว่าเป็นฝ่ายแค้นที่อ่อนแอบนเวทีการเมืองไทย แล้วประเทศและประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุด
“ขอโอกาสให้ท่านอนุทินได้ทำงานเพื่อประเทศก่อน เพราะท่านเป็นผู้ยึดมั่นในชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นมือประสานทุกทิศ รวมถึงกองทัพด้วย ที่สำคัญ เป็นคนประนีประนอมแต่เด็ดขาด มีประสบการณ์การบริหารราชการมาต่อเนื่องหลายปี มีวิสัยทัศน์คมชัด รักษาสัจจะ พูดแล้วทำ เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน” นายธนกรกล่าว
