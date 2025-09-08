พิพัฒน์ หอบเอกสารเข้าภท. ยื่นกรอกประวัติรมต. อุบนั่งคมนาคม โยนนายกฯหนูแถลง

‘พิพัฒน์’ เข้าพรรคภูมิใจไทย ยอมรับนำเอกสารยื่นกรอกประวัติรัฐมนตรี อุบนั่ง ‘คมนาคม’ โยน ‘นายกฯอนุทิน’ แถลง
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยมีการนำซองเอกสารมาด้วย
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่า วันนี้นำเอกสารมาเพื่อยื่นกรอกประวัติการเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
ส่วนชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่าจะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ระบุว่า รอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้แถลงข่าวดีกว่า
