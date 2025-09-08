การเมือง

ณัฐชา ดึงสติ ลิ่วล้อ เพื่อไทย ขอหยุดคะนองปาก กลับมาเดินหน้าเพื่ออนาคต ทำงานเพื่อบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 68 นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเปิดเกมโจมตีพรรคประชาชน ว่า พรรคเพื่อไทยควรตั้งสติ และหยุดมองเพียงแต่ความสำเร็จในอดีตของตัวเอง แต่ควรย้อนกลับมาทบทวนว่าในวันนี้ องคาพยพของพรรคกำลังทำอะไรลงไปบ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเดินมาถึงทางตัน ติดหล่ม และไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้จริง การหลงอำนาจและความคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เกินไป ไม่เพียงทำร้ายพรรคร่วม แต่ยังทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น

“ผมอยากย้ำว่า วันนี้ยังไม่สายเกินไป หากเพื่อไทย เลือกจะหันกลับมาเดินหน้าเพื่ออนาคต เลือกกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เหมือนที่เราต่างเคยฝันไว้ว่า การเมืองไทยควรเป็นพื้นที่แห่งการร่วมมือ ไม่ใช่พื้นที่แห่งการแก้แค้น หากเราทุกฝ่ายทำได้ ประเทศชาติจะได้ก้าวต่ออย่างมั่นคง”นายณัฐชากล่าว

นายณัฐชา กล่าวต่อว่า ตนขอเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมที่คะนองปากและผยองอำนาจของบางคนในองคาพยพโดยเร็ว ก่อนที่ประชาชนจะมองว่านั่นคือ “สันดานทางการเมืองที่แท้จริง” ของพรรคคุณ และไม่อาจแก้ไขภาพลักษณ์นั้นได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทุกคนเป็นนักการเมืองมืออาชีพ ที่อาสามารับใช้ประชาชน ไม่ใช่เพื่อรับใช้ผลประโยชน์หรืออำนาจของตนเอง

 

