สมศักดิ์ มั่นใจ ทักษิณ ไม่มีเหตุผล ที่จะไม่กลับไทย 

สมศักดิ์ ยังไม่มีการบ้านฝาก รมว.สธ.คนใหม่ มั่นใจ ทักษิณ ไม่มีเหตุผล ที่จะไม่กลับไทย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการบ้านที่อยากฝากให้กับ รมว.สาธารณสุขคนใหม่ในรัฐบาล ว่า รอให้รัฐบาลมีการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน ส่วนจะแนะนำอะไรก็ค่อยว่ากันทีหลัง ตอนนี้ยังเร็วเกินไป เรายังมีเวลาก็ทำไปจนสุด จนกว่าจะแถลงนโยบายในสภาผู้แทนราษฎร เราก็หยุดทำ เพราะตนตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ตนคิดว่าไม่เร็ว และถ้าไม่เร็วเราก็ต้องทำงาน แม้จะเป็นช่วงต่อ เราจะว่างไม่ได้ ตอนนี้ก็จะพยายามทำงานที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับเป็นช่วงปลายปี ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ ถ้าอะไรที่ยังไม่สุดปลายทาง เราก็เร่งดำเนินการ
เมื่อถามว่าอยากกลับมาหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “อย่าไปพูดอย่างนั้น เดี๋ยวเขาคิดว่าเราอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียว ผมเป็นคนเรียบร้อยที่สุด ยังมีคนแซวว่าผมหายไปไหน วันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ผมลา และไปคิกออฟตรวจสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพิ่มจาก 6 เป็น 10 รายการ แล้วก็ได้เสนอพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขกรรมหมู่บ้าน ซึ่งถูกพรรคการเมืองก็ช่วยกันหมดเลยเพราะเป็นเรื่องดี ไม่ค่อยมีคนโจมตีผมเพราะคนเห็นเรื่องที่ผมทำเป็นสิ่งที่ดี”
เมื่อถามถึงกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยร้ายแรง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ต้องกังวล ถ้าท่านมั่นใจในสิ่งที่ทำ ก็จะมีสิ่งดีๆ มาคุ้มครอง เพราะเรื่องยังไม่ถึงตน
ถามถึงกรณีที่มีการยื่นให้ดีเอสไอ (DSI) ตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะไม่ได้ดูดีเอสไอ
นายสมศักดิ์ ยังตอบคำถามกรณีของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเดินทางกลับไทยหรือไม่ว่า มั่นใจว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่กลับมา ไม่มีอะไรมากมาย ถ้ากลับเข้ามาจะมีโทษอะไรผมมองไม่ออก ส่วนแพทยสภากรณีหมอที่รักษานั้น ก็ให้ถึงวันนั้นก่อน เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่
