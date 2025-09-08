สรวงศ์ โยน กก.บห.เพื่อไทย ฟันปมงูเห่า ขับเฉลิม พ้นพรรค ซัด ศักดิ์ดา เป็นรมต.ต้องลาออกสส.

สรวงศ์ โยน คกก.จริยธรรม-กก.บห.เพื่อไทย ฟันปมงูเห่า หลัง วัน จี้ ขับ “เหลิม” ออกจากพรรค ซัด “ศักดิ์ดา” จะนั่ง รมต.ต้องลาออก ชวนจับตา “อนุทิน” คุม ม.หวั่นยุ่งคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว. เชื่อไม่ง่ายเหตุปชช.ให้ความสนใจ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยขับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ ออกจากพรรคว่า พรรคเพื่อไทยมีคณะกรรมการจริยธรรม และจะต้องมีการชงเรื่องให้กับคณะกรรมการบริหารพรรค ส่วนตัวมองว่าท่านใดที่ไม่ได้มีใจอยู่กับพรรคแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรั้งไว้ แต่ย้ำว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการจริยธรรม
เมื่อถามกรณีของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี ที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ นายกฯ ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องขอมติของกรรมการบริหารพรรคสามารถทำได้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ใช่ ถ้าตัวท่านจะนั่งเป็นรัฐมนตรี ก็ต้องลาออกจาก สส. เพราะเป็น สส.เขตและในส่วนนี้ต้องพิจารณากันต่อไป
เมื่อถามถึงภาพรวมของโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในรัฐบาลใหม่มองแล้วเป็นอย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทุกคนก็มีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งก็ต้องดูเพราะแต่ละคนมีการทำงานที่แตกต่างกัน ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าถ้านายกฯคนใหม่ จะสามารถนำพารัฐบาล และประเทศชาติไปในทางที่ดีได้ และเป็นกำลังใจให้
เมื่อถามว่านายอนุทินประกาศว่าอาจจะควบตำแหน่งรมว.มหาดไทยเอง ซึ่งจะทำให้ไม่ใช่คนกลางในการมาดู ทำให้มีข้อกังวลเรื่องการถูกแทรกแซง โดยเฉพาะเรื่องคดีเขากระโดง และฮั้ว สว.หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ตนว่าประชาชนจับตาอยู่ และตนก็เคยให้ข้อคิดตั้งแต่อยู่ในสภาแล้ว และเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าหากนายอนุทินจะดำรงตำแหน่งด้วยตัวเอง น่าจะต้องระมัดระวังในการกระทำต่างๆ และประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่ ซึ่งต้องจับตาดู
เมื่อถามว่าจะมีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีหลังมีการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการเลยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เดี๋ยวต้องรอดู เพราะฝ่ายกฎหมายเอง ก็ต้องอยู่อย่างละเอียด เพราะว่าการที่จะร้องหรือยื่นอะไรนั้น ไม่ยื่นพร่ำเพรื่ออยู่แล้ว ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องรอกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้สรุป
เมื่อถามว่าที่มาพรรควันนี้จะมีการหารือกับหัวหน้าพรรคเรื่องอะไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็ไม่มีอะไร มารอฟังว่าหัวหน้าพรรคจะสั่งอะไรหรือไม่
เมื่อถามว่าจะมีการเตรียมการเพื่อรอการเลือกตั้งเลยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า จริง ๆ ก็พร้อมอยู่เสมอ นักการเมือง เป็น สส.ก็ต้องพร้อมลงพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องรอดูว่าหัวหน้าพรรคจะว่าอย่างไร แต่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าหัวหน้าพรรคยังสู้ต่อ
เมื่อถามว่าแนวทางในการร่วมงานกับพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้าน สามารถทำงานด้วยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า จริงๆแล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ เพราะการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดทำด้วยความรอบคอบ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ตนมั่นใจว่า สามารถทำงานร่วมกันได้ในการตรวจสอบรัฐบาล และเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน
เมื่อถามย้ำว่าแม้พรรคประชาชนจะระบุว่าตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจัง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายที่ยกมือสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกฯ จะสามารถทำงานร่วมกันเป็นฝ่ายค้านได้อย่างสนิทใจหรือไม่ และเรื่องกระแสข่าวดีลคดี 44 สส. นายสรวงศ์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ในสภาฯ และข้างนอก พวกเราในฐานะที่เป็นสส. ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้ว ส่วนพรรคอื่นจะว่าอย่างไร ตนไม่ก้าวล่วง แต่สำหรับพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่บรรยากาศพรรคเพื่อไทยหลังจากที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคในเวลา 11.50 น. จากนั้นมีรัฐมนตรี และแกนนำของพรรคเพื่อไทย ทยอยเดินทางเข้าพรรคอีกหลายคน อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรค และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ วันนี้ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในฐานะพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในการทำพื้นที่
