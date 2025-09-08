เท้ง ของดให้ความเห็นโผครม. แจง ส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีนายกฯอนุทิน เป็นไปตามระเบียบ

เท้ง แจงบอกไม่ได้เป็นคนสั่งการส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดี “นายกฯหนู” บอกส่งไปตามระเบียบ รูดซิปปากเงียบ ไม่แสดงความเห็นจัด ครม. เหตุ จะเป็นการล้ำเส้น “ฝ่ายค้าน-รัฐบาล” ยันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อไหร่ เริ่มนับหนึ่งตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส่งช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า เป็นระเบียบปฏิบัติปกติของทางเจ้าหน้าที่สภา นำเรียนตามข้อเท็จจริงว่าไม่ได้เป็นตนที่สั่งการ แต่ส่งไปตามระเบียบที่เขาทำส่ง เหมือนกับตอนที่แสดงความยินดีแบบประธานหรือรองประธานสภาได้รับการแต่งตั้ง คิดว่าไม่ได้ติดขัดอะไร
เมื่อถามว่ามองโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ต้องปล่อยไปเป็นตามกระบวนการจนกว่าจะมีการถวายสัตย์ รวมถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านโผ ครม.อยู่ที่นายอนุทินคนเดียว ตนไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ เพราะหากเราไปยุ่งเกี่ยว เส้นแบ่งการทำหน้าที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลก็ไม่ถูกต้อง ชื่อหรือโผ ครม. ที่ออกมาอาจจะยังไม่นิ่ง ยืนยันตั้งแต่วันนี้ว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของ นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทิน พรรคประชาชนยังทำอย่างเต็มที่ไม่ออมมือแน่นอน
เมื่อถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกนายอนุทินหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า อยากให้นายอนุทินดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาที่เซ็นไว้ใน MOA และทุกย่างก้าวของรัฐบาลต่อจากนี้ประชาชนรวมถึงพรรคประชาชน ในฐานะฝ่ายค้านจับตาดูอยู่ หากทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือใช้อำนาจบริหารในทางไม่ชอบ เราคงสามารถรอมชอมได้ จะเดินหน้าตรวจสอบและใช้กระบวนการในสภาอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ส.ส.พรรคประชาชนดักทางไว้ก่อนเลยว่าไม่เอารัฐมนตรีที่มาจากการค้ามนุษย์ หมายถึงใคร นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนสามารถให้ความเห็นได้ ส่วนตัวยังไม่ขอแสดงความเห็น รอการประกาศอย่างเป็นทางการและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงจะเป็นการนับหนึ่งของการทำงานของคณะรัฐมนตรีใหม่ และพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าตรวจสอบในวันนั้น เราโหวตเลือกนายอนุทินให้ยุบสภา ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี การตัดสินใจเป็นของนายอนุทิน เราพร้อมเดินหน้าตรวจสอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ส่วนความกังวลในการแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ตรงตำแหน่ง ซึ่งพรรคประชาชนพูดมาโดยตลอดว่าต้องใช้คนให้ถูกที่ มีข้อกังวลหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า มีข้อห่วงใยแบบประชาชนทั่วไป ตนต้องการเห็นคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ ตนของดให้ความเห็น เพราะถ้าพูดไปในฐานะหัวหน้าพรรค จะเป็นการจัดคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร รอแค่ถวายสัตย์และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อถามว่าฟังแถลงของนายอนุทินครั้งแรกแล้วเป็นอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์กล่าวว่า อยู่ในกรอบที่มีการตกลงกันใน MOA อยากให้นายอนุทินเดินหน้าทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน