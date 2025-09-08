เครือข่ายสลัม 4 ภาค รุดยื่นภท. หวัง 6 ต.ค. นายกฯหนู ร่วมงาน-แก้ปัญหาที่อยู่ให้คนจน

กรรมการเครือข่ายสลัม 4 ภาค ยื่นหนังสือถึง ‘ภูมิใจไทย’ หวัง 6 ตุลาคม ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ นายกฯหนูจะมาร่วมงาน และรับหนังสือ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ให้คนจน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย เครือข่ายสลัม 4 ภาค ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริหารเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมคณะ นำช่อดอกไม้มามอบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
นายจำนงค์กล่าวว่า หลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 เราได้มีการประสานเพื่อหวังว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมารับหนังสือด้วยตัวเองในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 โดยเราจะมีการเคลื่อนขบวนใหญ่โดยมีคนมาร่วมประมาณ 6,000 คน ที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN โดยจะแสดงเจตนารมย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินได้บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ ให้เหมือนหลักประกันสุขภาพ เพราะเป็นนโยบายที่ภาคประชาชนต้องการ ให้ที่ดินสาธารณะเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นรูปธรรม เดี๋ยวเรายืนยันว่าเราจะทำตามกฎหมาย เพื่อมอบหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาต่อไป
นายจำนงค์กล่าวต่อว่า วันที่ 6 ตุลาคมนี้หวังว่าจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีออกมารับหนังสือด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่เคยมีนายกคนไหนมารับหนังสือของประชาชนใน “วันที่อยู่อาศัยโลก” ซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาชนก็ตั้งความหวังว่าในสี่เดือนที่รัฐบาลรับปากว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมให้กับประชาชน ไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจ และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงปัญหาแนวชายแดนที่กำลังอยู่ในขณะนี้ด้วย
พร้อมกันนี้พวกเราอยากจะให้กำลังใจนายอนุทิน และรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหาที่รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาภายในสี่เดือนและจะยุบสภา จึงอยากขอฝากความหวังทั้งหมดไว้กับนายอนุทิน
ด้าน นายสุริยงค์ ทุณฑสาร รองผู้อำนวยการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จะนำหนังสือที่ได้รับนี้ไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ร่วมพิจารณา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันประสานงานการทำงานหลังจากนี้