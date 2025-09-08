กล้าธรรม เขย่าโผอีกรอบ หลัง ไผ่ ไม่ผ่านคุณสมบัติ ดัน 2 ชื่อใหม่ นเรศ-อามินทร์ เสียบแทน

‘กล้าธรรม’ ปิดดีลเก้าอี้ รมต. ‘ธรรมนัส’ รองนายกฯ ควบเกษตรฯ ‘นฤมล’ คุมศึกษาฯ ‘อรรถกร’ รมว.ท่องเที่ยวฯ ‘อัครา’ คุม พม. ด้าน ‘ไผ่’ ชวด ติดคุณสมบัติ ‘นเรศ-อามินทร์’ เสียบ รมช.เกษตรฯ แทน ‘องอาจ’ คั่ว รมช.ศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรม ขณะนี้ได้ข้อสรุปชัดเจน 100 เปอร์เซ็นต์แล้วว่าได้รับจัดสรรเก้าอี้ 4 รัฐมนตรีว่าการ และ 3 รัฐมนตรีช่วย ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรค จะรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค นั่ง รมว.ศึกษาธิการ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นายทะเบียนพรรค จะนั่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายอัครา พรหมเผ่า นั่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วน 3 รัฐมนตรีช่วย จากเดิมมีชื่อนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค ถูกวางตัวให้นั่ง รมช.เกษตรฯ เช่นเดียวกับนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส แต่ติดเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติ ทางพรรคจึงเสนอชื่อ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ส.ส.เชียงใหม่ แทนนายไผ่ ส่วน นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส น้องชายนายสัมพันธ์ จะมานั่ง รมช.เกษตรฯ แทนพี่ชาย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโควต้า รมช.ศึกษาธิการ ทางพรรคกล้าธรรม วางตัวนายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี นั่งในตำแหน่งดังกล่าว
