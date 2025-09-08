กกต.เตรียมพิจารณา วันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ พรุ่งนี้ หลังงด ปมศึกไทย-กัมพูชา

กกต.เตรียมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ พรุ่งนี้ หลังงดเหตุความไม่สงบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพรุ่งนี้ สำนักงาน กกต.จะเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้ สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเลือก ส.ส. ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ในวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้ง 5 โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ มีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ไปอยู่ศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อแผนบริหารการเลือกตั้ง จึงควรงดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเลือก ส.ส. ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตจากโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2568