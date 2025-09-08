เผ่าภูมิ ดัน หวยเกษียณ ฉลุยผ่าน ส.ว.วาระ 2-3 หวังรบ.ใหม่สานต่อ ชี้เสร็จได้ใน 3 เดือน

เผ่าภูมิ ดัน หวยเกษียณ ฉลุยผ่าน ส.ว. วาระ 2-3 หวัง รบ.ใหม่สานต่อ ชี้เสร็จได้ใน 3 เดือน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า ทื่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 111 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง
“สลากกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ “หวยเกษียณ” เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ตามสัญญา หวยเกษียณใกล้เส้นชัยแล้วครับ ถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาล ไม่เกิน 3 เดือนได้ซื้องวดแรก ผมหวังว่านโยบายดีๆนี้จะได้รับการสานต่อจากรัฐบาลชุดใหม่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน” ดร.เผ่าภูมิ กล่าว