“ทักษิณ” ระทึกวันนี้ ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งบังคับโทษถึงที่สุด หรือไม่ ปมรักษาตัวชั้น 14 รพ.ตำรวจ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ออกจากประเทศไทย ไปยังดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา และลงจอดที่ดูไบในเวลา 02.40 น. วันที่ 5 กันยายนนี้ โดยก่อนหน้านี้แจ้งว่า จะเดินทางไปพบแพทย์ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจสุขภาพตามนัด
แต่ถูก ตม.ทอ.ดอนเมือง กักไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งสนามบินสำหรับการลงจอดเครื่องบินส่วนตัวที่สิงคโปร์จะปิดในเวลา 22.00 น. ทำให้ไปไม่ทัน จึงต้องเปลี่ยนแผนไปดูไบแทน สำหรับความคืบหน้าในวันที่ 8 กันยายน รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ บินจากดูไบ เมื่อกลางดึกวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา โดยมาลงจอดที่ประเทศสิงคโปร์ ล่าสุดนายทักษิณแจ้งกับคนใกล้ชิดในไทยว่า จะบินจากสิงคโปร์ มาถึงสนามบินดอนเมือง ในเวลา 17.00 น.
รายงานข่าวแจ้งว่า ข้อมูลจาก Flightradar 24 พบเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของนายทักษิณ เดินทางออกจากสิงคโปร์แล้ว ต่อมา 14.47 น. เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของ นายทักษิณ ลงจอดที่ Mjets ดอนเมืองแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการตรวจสอบ ไฟล์ท บิน T7GTS ของนายทักษิณพบว่า มีผู้โดยสาร จากสิงค์โปร์ ร่วมเที่ยวบิน มายังประเทศไทย มีจำนวน 6 คน ทั้งนี้ 1 ใน 6 รายชื่อ คือ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนาง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว นายทักษิณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งบังคับโทษถึงที่สุดหรือไม่ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 9 กันยายน เวลา 10.00 น. จากกรณีที่เจ้าตัวเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี 2566 ก่อนจะถูกควบคุมตัวไปรับโทษ
ซึ่งในวันเดียวกันหลังจากที่นายทักษิณถูกควบคุมตัวก็ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลตำรวจทันที เนื่องจากมีอาการฉุกเฉิน ก่อนที่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากเดิมที่โทษจำคุก 8 ปี เหลือ 1 ปี ก่อนที่จะได้รับการพักโทษเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยศาลฎีกาได้ออกหมายเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษคนปัจจุบัน รวมถึงตัวนายทักษิณ เข้ามาฟังคำสั่งในวันที่ 9 กันยายนนี้