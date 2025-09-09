คณะเลขาฯ GBC ฝ่ายไทย นำร่างประชุม GBC เสนอครม.-สมช.วันนี้ อุบรายละเอียดการเจรจา

คณะเลขาฯ GBC ฝ่ายไทย เตรียมนำร่างการประชุม GBC เสนอ สมช.-ครม.วันนี้ หลังเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับฝ่ายเลขาฯ ของกัมพูชา กลางดึกที่ผ่านมา ยังไม่ขอลงรายละเอียดการเจรจา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน มีรายงานว่า วานนี้ (8 ก.ย.) การประชุมเตรียมการของฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา เริ่มขึ้นในช่วง 18.30 น. และใช้เวลาหารือประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนที่คณะเลขาฯ GBC ฝ่ายไทยจะเดินทางจากเกาะกงกลับมาถึงฝั่งไทยที่ จ.ตราด ในเวลาประมาณ 22.00 น.
ทั้งนี้ คณะเลขาฯฝ่ายไทยจะนำร่างการประชุม GBC เข้าที่ประชุม สมช และ ครม.เห็นชอบในวันนี้ ก่อนจะมีการลงนามข้อตกลงในการประชุม GBC สมัยวิสามัญ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการแทน รมว.กลาโหม ในวันที่ 10 ก.ย.68 เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ แนวทางข้อเสนอเบื้องต้นของฝ่ายไทยมีทั้งหมด 5 ข้อคือ
1.ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
2.ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์
3.การบริการจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ
4.การลดความตึงเครียดโดยการถอนอาวุธที่ยิงเป็นพื้นที่
5.การแก้ปัญหาเฟคนิวส์และการยั่วยุผ่านทาง Social Media
สำหรับรายละเอียดและข้อสรุปต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการ หลังการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ย.68
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้แจ้งกำหนดการแถลงข่าวของ พล.อ.ณัฐพลในวันพุธที่ 10 ก.ย. ที่ห้องกฤษณะ โรงแรม เซ็นทารา ชานทะเลแอนด์วิลล่า จ.ตราด เวลา 12.30 น.