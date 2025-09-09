การเมือง

พิชัย ปัดเมนต์ ทีม รมต.คลัง ครม.อนุทิน  ไม่ตอบ ปมรัฐบาลใหม่ จ่อปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่ง

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า ตนไม่มีความเห็น

เมื่อถามถึงกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ ประธานที่ปรึกษาของนายพิชัย จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะมาสานต่อนโยบายเช่นเรื่องภาษีหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็น ไม่ทราบ

เมื่อถามว่า อยากฝากงานอะไรกับรัฐมนตรีคลังชุดใหม่หรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ไม่มีอะไร

เมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินโครงการคนละครึ่ง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ก็คงจะมีการพิจารณากัน ก่อนจะปฏิเสธตอบคำถาม และขึ้นตึกบัญชาการไปทันที

 

