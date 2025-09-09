พิชัย ปัดเมนต์ ทีม รมต.คลัง ครม.อนุทิน ไม่ตอบ ปมรัฐบาลใหม่ จ่อปัดฝุ่นโครงการคนละครึ่ง
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า ตนไม่มีความเห็น
เมื่อถามถึงกรณี นายวรภัค ธันยาวงษ์ ประธานที่ปรึกษาของนายพิชัย จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะมาสานต่อนโยบายเช่นเรื่องภาษีหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็น ไม่ทราบ
เมื่อถามว่า อยากฝากงานอะไรกับรัฐมนตรีคลังชุดใหม่หรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ไม่มีอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินโครงการคนละครึ่ง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ก็คงจะมีการพิจารณากัน ก่อนจะปฏิเสธตอบคำถาม และขึ้นตึกบัญชาการไปทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปกรณ์วุฒิ ไม่เห็นด้วย ส่งศาลรธน.ตัดสินความซื่อสัตย์ ถามพท.ปลุกคำร้อง ขึ้นมาใหม่หรือไม่
- ด่วน! ทักษิณ ไม่รอด คดีชั้น 14 สั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี
- ปกรณ์วุฒิ ยันยังไม่แบ่งงานฝ่ายค้าน ชวนเพื่อไทยร่วมผลักดันกม.ที่เห็นพ้องกัน ชี้เป็นโอกาสเหตุคุมเสียงข้างมาก
- เปิดบัญชีทรัพย์สิน อนุทิน พ้นรองนายกฯ อู้ฟู่ 3.9 พันล้าน รถยนต์ 4 คัน เรือ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ