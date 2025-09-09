ปกรณ์วุฒิ ไม่เห็นด้วย ส่งศาลรธน.ตัดสินความซื่อสัตย์ ถามพท.ปลุกคำร้อง ขึ้นมาใหม่หรือไม่

‘ปกรณ์วุฒิ’ ไม่เห็นด้วย ส่งศาลรธน.ตัดสินเรื่องความซื่อสัตย์ โยนถาม ‘เพื่อไทย’ ปลุกคำร้องตีความ MOA ขึ้นมาใหม่หรือไม่ ดักคอ บอกก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเหยื่อมา 2 ครั้ง คงไม่ใช้อาวุธที่ตัวเองโดนประหารมาแทงคนอื่น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ดึงคำร้องกรณี ส.ส.พรรค พท.ที่เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ปชน. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ปมทำ MOA แลกโหวตนายกรัฐมนตรี กลับไปแก้ไขรายชื่อและเนื้อหาสาระ ว่า
ตนได้รับทราบมาว่าพรรค พท.ขอดึงหนังสือกลับไปทบทวนเนื้อหา ซึ่งท้ายที่สุดตนไม่ทราบว่าพรรค พท.จะยื่นคำร้องกลับมาอีกครั้งหรือไม่ คงต้องไปถามพรรค พท. แต่พรรคปชน.ยืนยันหลักการตลอดว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมนั้น
เราไม่เห็นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่แล้วแต่ใครจะตีความ การที่เราไปปล่อยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนมาชี้ตรงนี้ว่า ใครผิดหรือไม่ผิด ตนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ และตนก็เห็นว่านายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ก็ระบุว่า ท่านไม่เห็นด้วย ฉะนั้น ก็ต้องรอดู
“ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย ยืนหลักเดียวกันกับพรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทยก็เป็นเหยื่อกรณีเช่นนี้มาอย่างน้อย 2 ครั้งแล้ว ฉะนั้น จึงคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ใช้อาวุธที่ตัวเองโดนประหัตประหารมาใช้กับคนอื่นเอง ยังคาดหวังว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และทำงานในสภาฯ ช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ” นายปกรณ์วุฒิ กล่าว