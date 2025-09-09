สิริพงศ์ ถก เอกชน รับข้อเสนอ โครงการคนละครึ่ง-ข้อกังวลภาษี หารือทีมศก.ภท.พร้อมชง นายกฯ รับทราบ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ สมาคมภัตตาคาร ไลน์แมน แกร็บ และวงใน มาพบปะเพื่อหารือ กับคณะทำงานของพรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับ โครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเตรียมปัดฝุ่น พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณผู้ประกอบการที่ไว้ใจเข้ามาพูดคุย ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย จะเร่งผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจเป็นนโยบายแรกของพรรค ที่ประกาศออกไป และมีนโยบายเศรษฐกิจบางอย่าง ที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะผลักดัน โดยจะนำมาต่อยอด และนำมาเสนอพูดคุยกับภาคเอกชนผู้ประกอบการในวันนี้
“จะนำเรื่องราวที่ผู้ประกอบการสะท้อน เข้าไปหารือในที่ประชุมทีมเศรษฐกิจพรรคอีกครั้ง และจะรายงานต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต่อไป”
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai) ระบุว่า มีรายชื่อร้านอาหาร ทั้งเก่า และใหม่ จะนำเข้ามาเชื่อมโยงสู่ระบบ เพื่อเข้าโครงการคนละครึ่ง และคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า มีข้อกังวลเรื่อง ภาษีย้อนหลัง เพราะก่อนหน้านี้ที่เข้าโครงการคนละครึ่งเคยประสบปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล