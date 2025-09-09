ประเสริฐ อุ้ม หลวงพ่อคูณ กลับบ้าน เชื่อได้คัมแบ๊กทำเนียบ ฝากรบ.ใหม่ กวาดแก๊งคอล

ประเสริฐ อุ้ม หลวงพ่อคูณ กลับบ้าน เชื่อ ได้คัมแบ๊ก เข้าทำเนียบ ขอบคุณ อิ๊งค์ ฝากรัฐบาลใหม่ กวาดแก๊งคอล
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงาน ตึกบัญชาการ 1 โดยอุ้มหลวงพ่อคูณ พระพุทธรูปที่เคารพนับถือเดินนำออกมา
นายประเสริฐ กล่าวว่า หลวงพ่อคูณเป็นพระที่เคารพนับถือ เวลาไปทำงานที่ไหน ก็จะนำไปด้วย สำหรับการเมืองหลังจากนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ที่เป็นสถาบันการเมือง ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อตามวิถีทางปกติของระบอบประชาธิปไตย โดยเปลี่ยนบทบาท
ผู้สื่อข่าวถามว่า เชิญหลวงพ่อคูณกลับบ้านแล้วจะได้เชิญกลับมาที่ทำเนียบอีกหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า คิดว่าจะได้เชิญกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องขอบคุณน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้โอกาสมาทำงานในตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.ดีอีเอส รวมถึงสื่อมวลชน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เป็นอย่างดี และขอบคุณประชาชน ตนก็จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกพรรคต่อไป
เมื่อถามว่า จะฝากอะไรกับรัฐบาลใหม่ให้สานต่องาน นายประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนที่ได้ทำไว้ คือการปราบปรามของคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมีการออกพระราชกำหนดไปแล้ว 2 ฉบับ รวมถึงการยกระดับศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ตามกฎหมาย ทำให้การปราบปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ จึงอยากให้เดินต่อ เพราะยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายลูกอีกกว่า 10 ฉบับ