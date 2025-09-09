ครม.อนุมัติงบกลาง 800 ล้านบาท แก้ปัญหานมกล่องค้างสต๊อก จัดซื้อเป็นนมโรงเรียน

ครม. เห็นชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหานมกล่องค้างสต๊อก อนุมัติงบกลาง 800 ล้านบาท จัดซื้อเป็นนมโรงเรียน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหานมกล่องค้างสต็อค และมอบหมายมห้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัด 15 แห่งทั่วประเทศ มีปัญหาน้ำนมดิบล้น และไม่สามารถระบายผลผลิตน้ำนมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และองค์กรเกษตรกรเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมกล่อง UHT ก็จะทำให้มีสต็อคนมกล่องคงค้าง 113,870,387 กล่อง ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติดังนี้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน 800 ล้านบาทให้กับสองหน่วยงาน คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500 ล้านบาท และให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อีกจำนวน 300 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดซื้อนมกล่องค้างสต็อค ตามปริมาณจำนวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมตามโครงการนมโรงเรียนต่อไป
และครม. มติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพในการดำนเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง