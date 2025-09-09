ชาญชัย-สมชาย-หมอวรงค์” ชื่นชม“ทักษิณ”กล้ากลับไทยรับโทษ คดีชั้น14
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 9 ก.ย. ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ฟ้องคดีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าฟังคำสั่งศาล ว่า วันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลได้มาอ่านในรายละเอียดของหลักฐาน ทั้งนี้ศาลได้อ่านการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่ากระทำความผิดอะไรบ้าง
ซึ่งความผิดนี้ทางป.ป.ช.จะได้ดำเนินการต่อ เพราะศาลเองก็ได้ทราบว่ามีทาง คปท.ไปร้องที่ป.ป.ช. ส่วนประการสุดท้ายนั้น ศาลบอกว่า คุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วยก็ยังไปอยู่เบื้องหลังในการกระทำความผิดเรื่องนี้ ฉะนั้นการกระทำความผิดจะอ้างว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะนายทักษิณคือผู้สนับสนุนหรือตัวการ
แต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณนายทักษิณที่แสดงความรับผิดชอบ เดินทางกลับมาฟังคำพิพากษาศาล อันนี้ต้องยอมรับว่านายทักษิณคิดถูกที่กลับมารับโทษแต่ประเทศไทยไม่คุ้มหรอกติดคุกปีเดียว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่กฎหมายทำได้เท่านี้เอง
ด้านนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี กล่าวว่า วันนี้ศาลได้พูดชัดว่าการบังคับใช้มาตรา 55 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ราชทัณฑ์ รวมกับกฎกระทรวงในการส่งตัวนักโทษรายนี้ไม่สามารถบังคับได้ในการส่งนักโทษออกไปรักษาภายนอก ดังนั้นรับรู้ได้เลยว่าการบังคับใช้มาตรา 55 ที่ทางทีมราชทัณฑ์ส่งตัวออกไปรักษาภายนอกไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ส่วนนายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวว่า ขอบคุณศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คืนความยุติธรรมให้กับสังคมไทย และขอชื่นชมคุณทักษิณที่กล้ากลับมา เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไป