ภูมิธรรม ชื่นชม ทักษิณ สง่างาม ยอมรับกระบวนการยุติธรรม รับโทษคุก คดีชั้น 14 ยันพท.กำลังใจดี

‘ภูมิธรรม’ ชี้ ‘ทักษิณ’ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องสง่างาม ยันกำลังใจ ‘เพื่อไทย’ ดี เผยเจ้าตัวฝาก พท.ไว้กับทุกคน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำตัดสินให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำคุก 1 ปี ในคดีพักรักษาตัวชั้น 14 ถือเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ที่จะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้าน และนายทักษิณติดคุกว่า เป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย อย่าไปคิดอะไรมาก เราเป็นฝ่ายรัฐบาล แต่เมื่อเสียงเราควบคุมไม่ถึง เราก็ไปเป็นฝ่ายค้าน คนเป็นนักการเมืองต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
เมื่อถามว่า ขวัญและกำลังใจของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคดีของนายทักษิณเข้ามา นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตอนนี้กำลังใจของพรรคเพื่อไทยดีมาตั้งแต่ต้นและยังเข้มแข็ง เพราะรู้อยู่แล้วว่านายทักษิณตัดสินใจโดยรู้ว่าต้องเผชิญอะไร และไม่ได้หนีไปไหน ที่ออกนอกประเทศและมีการกล่าวหาว่าไปไหน ปรากฏว่านายทักษิณไปรักษาตัวและไปพบเพื่อนจริง เมื่อกลับมารู้ว่าผลเป็นอย่างไรก็ยอมรับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่สง่างามที่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
เมื่อถามว่า การที่นายทักษิณถูกดำเนินคดีแบบนี้จะมีผลอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่มีหรอก นายทักษิณได้พิสูจน์ว่าไม่ได้หนีไปไหน และให้กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนในพรรคเพื่อไทยเราได้คุยกันแล้วว่าจะช่วยกันทำงานต่อ
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายทักษิณได้ฝากพรรคไว้กับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ท่านฝากพวกเราทุกคน อยากให้รักษาจิตวิญญาณของพรรคในการที่จะทำให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไร และจะกลับไปประชุมพรรค
เมื่อถามว่า จะต้องกลับไปปลอบขวัญกำลังใจครั้งใหญ่กับคนในพรรคหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า อย่าไปคิดอะไรที่มันดูน่ากลัวมาก ไม่มีอะไร เราทุกคนเป็นนักการเมืองรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเผชิญกับอะไร อย่าไปจินตนาการว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจเสีย ไม่งั้นไม่ลงมากินข้าวกับสื่อ
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่านายทักษิณเตรียมใจไว้อยู่แล้วหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ทุกคนยอมรับกระบวนการยุติธรรม ไม่มีอะไรต้องเตรียมใจ ไม่เตรียมใจ