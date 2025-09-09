ครม.นัดส่งท้ายเหงา ถกลับวาระชายแดนไทย-กัมพูชา รมต.กล้าธรรม ไหว้ลา พท.อวยพรให้โชคดี

ครม.นัดส่งท้ายเงียบเหงา ถกลับวาระชายแดน ไทย-กัมพูชา รับทราบกรอบเจรจา GBC พร้อมรับทราบข้อเรียกร้องนักลงทุนต่างชาติ หลังจี้ 2 ประเทศเร่งเปิดด่าน อำนวยขนส่งสินค้า แต่ไร้ข้อสรุป โยนรัฐบาลใหม่เคาะ ด้าน รมต.เพื่อไทย อวยพรพรรคร่วมฯใหม่ ขอให้โชคดี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดสุดท้ายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่คึกคัก ซึ่งช่วงหนึ่ง เลขาธิการ ครม.ได้ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมว่า หากทราบวันที่ว่าที่ ครม.ชุดใหม่ จะเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ ไม่สมควรจะเซ็นเอกสารใดๆ ในช่วงดังกล่าวทั้งสิ้น รวมถึงอธิบายขั้นตอนการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งของการประชุม ครม. ได้มีการประชุมวาระลับ โดยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม ซึ่งมีการรายงานกรอบการเจรจาของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ทั้งนี้ มีการคาดกันว่าที่ประชุมอาจมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการเปิดด่านชายแดน ไทย-กัมพูชา ขึ้นมารายงานด้วย หลังจากมีกลุ่มนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชารีบเปิดด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านชายแดน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.ไม่ได้มติใดๆ ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่อาจจะยังไม่เหมาะสม และคาดว่าเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงน่าจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเสร็จสิ้นการประชุม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม ได้เดินเข้าไปยกมือไหว้สวัสดีกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เพื่อเป็นการขอบคุณและอำลา ซึ่งต่างอวยพรให้ว่าที่ ครม.ชุดใหม่โชคดี
