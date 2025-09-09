การเมือง

ก่อแก้ว เล่าบรรยากาศ ห้องพิจารณาคดี หลังศาลสั่งคุก 1 ปี เผยคำพูดสำคัญ ทักษิณ ฝากลูกสาว

เมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกาฯทันที

นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้เล่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีว่า “วันนี้ไปนั่งฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯนักการเมือง ท่านนายกฯทักษิณ ท่านนายกฯสมชาย ท่านนายกฯแพทองธาร และสามี คุณพินทองทา และสามี ทุกท่าน นั่งฟังการอ่านด้วยความสงบนิ่ง ทั้งก่อนและหลังจากศาลมีคำสั่งให้ท่านนายกฯทักษิณกลับไปติดคุกหนึ่งปี และเริ่มนับหนึ่งใหม่

ในระหว่างขั้นตอน การรับตัวของกรมราชทัณฑ์ ท่านนายกฯทักษิณยังยิ้มได้ ท่านบอกลูกสาวทั้งสองว่า ‘ไม่เป็นไรๆ…ฝากดูแลแม่ด้วย’ ก่อนจากลากัน

ผมคิดในใจเงียบๆ แต่กึกก้องในสมอง ‘การเมืองช่างโหดร้าย’ คนที่เคยสร้างผลงานและคุณงามความดีมากมาย ทำนโยบายจนเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์

ทำไมตัองมารับชะตากรรมแบบนี้…? เศร้านะ…แต่เราไปต่อครับ หัวใจดวงนี้ 100%”

